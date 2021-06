À 82 ans, cet habitant de Cléon peut se retrouver à la rue du jour au lendemain

À Cléon, à cause d'un problème administratif, un octogénaire a été privé de ses aides au logement et n'a pas pu payer ses loyers. Aujourd'hui, il doit 12.000 euros à son bailleur et est expulsable à tout moment depuis ce mardi 1er juin 2021, sans solution de relogement.

À cause de la crise sanitaire, la trêve hivernale s'est achevée ce mardi 1er juin 2021, alors qu'en temps normal elle prend fin le 31 mars. Les expulsions locatives ont repris, au grand dam des associations qui réclamaient une prolongation. Les paroles de la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, promettant une "reprise modérée", n'ont pas calmé leurs craintes.

30.000 foyers, soit 66.000 personnes, sont potentiellement concernées par ces expulsions, soit deux fois plus qu'habituellement. Selon Didier Etave, membre du Comité Anti expulsions urgence logement : "La crise sanitaire a évidemment aggravé les choses, notamment pour tous les jeunes qui ont perdu leur boulot pendant les périodes de confinement et qui n'ont pas retrouvé de travail. Évidemment, cela pose des problèmes à tous les gens qui ont connu des périodes de chômage prolongées à cause de la crise sanitaire. Tous ces problèmes-là font que les gens ont du mal à payer leur logement !"

Mohamed, 82 ans, n'a nulle part où aller si on l'expulse

C'est le cas à Cléon, à 30 minutes de Rouen, de Mohamed Tabti. Cet ancien ouvrier de 82 ans, est expulsable de son logement car endetté jusqu'au cou. À cause d'un problème administratif sur le renouvellement de sa carte de résident, cet Algérien qui a travaillé toute sa vie en France a été privé de ses aides au logement.

Mohamed Tabti occupe un studio au rez-de-chaussée d'une résidence pour personnes âgées. Il vit seul dans 28 mètres carré. Sa femme et ses enfants sont en Algérie mais lui doit rester car il a de gros problèmes de santé. Cet ancien conducteur de machine textile dispose d'une salle de bain minuscule et d'une cuisine avec des plaques électriques, un petit frigo et une machine à laver cassée. Le tout pour 280 euros par mois : un montant trop élevé pour sa retraite de 430 euros.

Mohamed Tabti refuse de demander de l'aide à ses enfants car il ne veut pas être un poids pour eux. Il n'arrive plus à dormir depuis plusieurs jours. S'il est expulsé, il n'a nulle part où aller.

À partir du moment où le préfet n'a pas les moyens, les gens peuvent rester à la rue après leur expulsion

Malgré les paroles de la ministre, qui assure que l'expulsion doit systématiquement être assortie d'une proposition de relogement, la réalité sur le terrain est tout autre, assure Didier Etave : "Dans la même phrase, elle dit que l'objectif est qu'il n'y ait pas d'expulsion sans proposition de relogement ou d'hébergement, et elle ajoute 'en fonction des capacités disponibles sur votre territoire'. À partir du moment où le préfet n'a pas les moyens [de proposer une solution de relogement], les gens peuvent rester à la rue après leur expulsion."

Hakima Abdessemed, bénévole au sein du collectif antiraciste, une association membre du Comité anti expulsions urgence logement, accompagne Mohamed Tabti dans ses démarches. Elle pense que l'administration a fait preuve de désinvolture dans le cas de Mohamed : "Ça met en colère, un homme de son âge, endetté jusqu'au cou, ce n'est pas normal, c'est une aberration administrative !"

"Ce n'est pas nouveau", soupire Didier Etave, qui travaille depuis longtemps sur ces questions de mal-logement et qui se dit favorable à la réquisition des logements vacants : "On ne peut pas considérer que le droit de propriété l'emporte sur un droit humain aussi fondamental que le droit au logement !"