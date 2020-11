La nouvelle éco : à Abbeville, une plateforme connectée permet aux commerçants de proposer leurs produits

Avec le reconfinement, difficile pour les commerçants de garder le moral. Beaucoup, dits "non essentiels", ont du baisser le rideau et attendent de savoir quand est-ce qu'ils pourront rouvrir. Emmanuel Macron devrait ce mardi faire des annonces en ce sens avec une réouverture possible ce week-end.

A Abbeville, l’entreprise Decayeux, spécialisée dans les boîtes à lettres intelligentes, a donc créé Waltercity.fr. Une plateforme où les commerçants de la ville peuvent proposer leurs produits et notamment les déposer dans ses boîtes connectées créées par l'entreprise et situées près de la mairie. L'idée, développée en avril et lancée en juin, a déjà séduit une vingtaine de commerçants de la ville : "L'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de facile et pratique pour le commerçant" explique Erwan Xavier, responsable de l'innovation pour l'entreprise. "Les commerçants s'inscrivent seuls sur la plateforme, ils renseignent l'ensemble de leurs informations rapidement et simplement. Et aujourd'hui, on voit bien avec ce second confinement qu'il est urgent de trouver des solutions rapides et faciles" poursuit-elle.

Livraison possible dans des boîtes connectées

L’inscription sur la plateforme revient à 350 euros par an pour les commerçants. Une fois leurs produits renseignés, ils peuvent proposer plusieurs options aux clients pour récupérer leurs achats : livraison à domicile, retrait en magasin…Ou encore dans une des boîtes connectées installées par l’entreprise Decayeux près de la mairie. Le client récupère sa commande grâce à un SMS reçu sur son portable.

Un système "très intuitif" pour Séverine Guervil, fleuriste en centre-ville et inscrite sur la plateforme. Pour cette commerçante, cela permet aussi de faire connaître sa boutique localement et ce, à quelques semaines de Noël : "C'est doublement nécessaire car on arrive vite à décembre et il va falloir gérer soit le manque de clients, soit l'afflux de clients si on est déconfinés. Cela va être compliqué à gérer et c'est un outil qui permet de faire ça assez facilement" précise-t-elle.

L'entreprise Decayeux envisage d’étendre ce dispositif dans d’autres communes de France où ses boîtes connectées sont déjà en place.