"On a affaire à des amateurs" regrette Bernard Marty, président de l'UMIH en PACA

L'arrêté préfectoral n'est pas encore publié mais les restaurants d'Aix et Marseille peuvent rouvrir ce lundi matin. Décision prise après une réunion en préfecture dimanche soir, les règles sont plus compliquées en revanche pour les bars puisque les consommation debout sont interdites.

Bernard Marty le président de l'UMIH Paca, l'Union des Métiers de l'Industrie de l'Hôtellerie évoque une "avancée" seulement sur France Bleu Provence ce lundi matin et non pas une victoire même si les restaurants peut rouvrir après 10 jours de fermeture à cause de la crise sanitaire. Une réouverture avant les 15 jours fixés par le gouvernement mais avec des consignes strictes à respecter. L'arrêté préfectoral n'est pas encore publié, mais ce qui paraît très probable c'est le baisser de rideau tous les soirs à 22 heures. En ce qui concerne le protocole qui devra être mis en place dans les établissements (distances physiques entre les tables, cahier de rappel, nombre de clients limités) rien n'est encore véritablement défini, en tout cas pas encore écrit noir sur blanc. Et pour les bars c'est encore flou explique Bernard Marty : "Moi j'ai reçu un mot du préfet m'indiquant que les bars seraient ouverts que si ils ont des cuisines. Ça ne concerne pas la totalité des bars et ça nous contrarie fortement".

Ce qui coince ce sont les comptoirs. Les autorités s'opposent aux consommations debout, mais pour Bernard Marty, les bars et cafetiers peuvent très bien s'adapter : "assis en respectant les gestes barrières il n'y a pas de différence entre manger une entrecôte et boire une bière ou un café, pour moi c'est exactement pareil. Franchement c'est un travail d'amateur. On affaire à des amateurs".

Si l'ouverture des restaurants ce lundi matin après dix jours de fermeture est plutôt un soulagement pour les restaurateurs, Bernard Marty reste encore mitigé. Il espère notamment une réouverture des discothèques.