VIDÉO - À Ahusquy, 300 personnes pour célébrer le retour de la Fête de la Transhumance

Des camping-cars dans les virages, et des gens massés le long de la route pour voir monter des petits groupes vers le sommet, dit comme ça, on se croirait au Tour de France. Loin s'en faut. Au lieu des klaxons des caravanes, c'est un bruit de cloches qui accompagne les spectateurs. Ce samedi 20 mai, ce sont les vaches les stars de l'ascension, pour le retour de la Fête de la Transhumance en Soule. "Il n'y en avait pas eu depuis 2011 explique Benoît Tauzin, éleveurs et membre de Bortu Bidean, l'association organisatrice. Avec certains éleveurs, des membres de syndicats et la coopérative, on a eu l'idée de relancer cette fête, pour montrer que la Transhumance et la Soule sont toujours vivantes."

ⓘ Publicité

De faux-airs de Tour de France pour voir passer la transhumance. © Radio France - Rémy Doutre

300 personnes à table

Alors que les vaches, par troupeaux et à intervalle régulier, montent tranquillement vers les pâtures, la foule se dirige progressivement vers un grand chapiteau. Plus de 300 personnes se sont inscrites pour venir manger le midi après avoir assisté au spectacle. "Ça fait quelques jours que c'est complet confirme Jacques Barreix, président de la commission syndicale de Soule. On voit que les gens ont envie de venir, et de soutenir cette agriculture qui de part son activité est capable de fournir de très très bons produits." En plus des stands de fromage, les éleveurs ont descendu quelques brebis des montagnes, pour qu'elles puissent elles aussi à leur manière faire la promotion du pastoralisme.

Car c'est bien là l'objectif de la réhabilitation de la fête : promouvoir ce modèle d'agriculture. "C'est pour ça qu'on a monté un marché de producteurs explique Benoît Tauzin. C'est pour que les gens puissent se rendre compte du travail que l'ont fait." Avec l'objectif, en filigrane, de réussir à faire à venir des gens étrangers au monde agricole, pour sensibiliser au-delà des zones rurales.

loading

Eleveurs et spectateurs ravis

Venu en camping-car depuis Hélette, Michel est ravi. Avec sa femme et sa fille, ils assistent pour la première fois à la transhumance. "D'habitude, je viens quand elles sont déjà en haut. J'ai 70 ans, quand j'étais petit j'allais souvent en estive avec les bergers, nous on faisait plutôt la transhumance de brebis. C'est magnifique ! Voir ces vaches avancer, se promener, mais rester toujours entre elles, par troupeau, avec le bruit des cloches, c'est énorme" raconte-t-il avec les yeux brillants.

Michel, dit "Moustache", pour des raisons évidentes, attends patiemment chaque groupe de vache. © Radio France - Rémy Doutre

À la tête de sa trentaine de bêtes, Nicolas est en pleine pause, en même temps que ses vaches. Il est parti à 7h30, et garde le sourire : "C'était le but de cette journée, de la partager avec tout le monde, qu'on soit issu du monde agricole ou non." Une journée de partage donc, qui en appelle d'autres. "Peut-être tous les deux ans" avance Jacques Barreix. Parce qu'il faut du temps pour organiser ce rendez-vous, et aussi pour le garder encore un peu exceptionnel.