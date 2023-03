A Aix-en-Provence, la collecte des Restos du Cœur impactée par l'inflation

Cette année, la collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène des Restos du Cœur pour les plus démunis n'aura surement pas l'ampleur des éditions précédentes. Dans la galerie commerciale du Carrefour des Milles, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), les bénévoles constatent que malheureusement les gens donnent beaucoup moins.

"Tout est plus cher pour tout le monde, donc forcément les gens font plus attention à ce qu'ils dépensent, explique Pierrette, bénévole responsable de l'opération pour le centre Payot à Aix-en-Provence. On ne peut pas leur en vouloir, ils essaient d'être quand même généreux."

"Essayer", c'est aussi le mot qu'emploie Georges. Il a donné du chocolat en poudre, de la soupe et des produits d'hygiène. "On fait avec nos moyens, c'est sûr qu'en ce moment c'est moins facile". Il ne le nie pas, il a fait un peu plus attention à ce qu'il donnait cette année aux Restos du Coeur.

"Donner en priorité des produits pour bébés"

Marine, au contraire, a donné plus qu'avant : tout un sac de petits pots et de couches pour bébés. "Depuis que je suis maman de deux enfants, je réalise à quel point tout ce qu'il faut pour un enfant est cher. Avant je donnais un paquet de pâtes en me disant que j'avais fait ma bonne action, mais maintenant c'est différent. J'ai envie de donner encore plus"

Justement, les produits pour bébés, c'est ce dont manque le plus ce centre local des Restos du Cœur, mais c'est une tendance globale. "Cet hiver, le nombre de familles dont nous nous occupons a bondi de 30%, souligne Pierrette. beaucoup d'entre elles sont des femmes seules avec des enfants très jeunes**.**" En tout, le centre Payot des Restos du Cœur à Aix-en-Provence s'occupe de 757 familles.

La collecte des Restos du Cœur continue dans toutes les grandes surfaces de distribution ce dimanche 5 mars, jusqu'à leurs horaires de fermeture.