A Aix-les-Bains, les forains vivent mal l'annulation des fêtes de Pâques

Le monde des 35.000 forains de France est frappé de plein fouet par la crise du Covid 19. A Pâques, ils entament la saison tourbillonnante des manèges.

15 jours après l'annonce du confinement, début avril, devait débuter le Mégapark d’Aix-les-Bains, pour six semaines, au bord du lac du Bourget. Modeste avec sa trentaine d'attractions, mais populaire, l'institution attire entre 15 et 20 mille personnes depuis plus de trente ans.

Après l’annulation de la fête des Rameaux de Grenoble et ses 110 manèges, est également reporté le Mégapark.

"Tout est à l'arrêt. C'est très dur pour ceux qui n'ont pas d'économies" - Geo Peillex forain de Savoie

Renaud Beretti le maire d’Aix-les-Bains pense que la fête pourra être reportée fin septembre ou début octobre.

" 30 manèges, c'est 30 familles ! "

Geo Peillex, organisateur en chef , forain à la retraite, veille sur toute sa famille. "On a trente manèges, ça veut dire trente familles qui sont au chômage. Tout est à l'arrêt. Nous on a des économies, mais pour les autres ? Pour ceux qui ont des emprunts ? On continue à payer les "assurances-incendies" des manèges qui ne tournent plus, les assurances des véhicules qui ne roulent plus. C'est dur à vivre".

Le report promis par le maire de la cité thermale savoyarde ne le rassure pas complètement. "Là, les forains sont disponibles. Mais leur calendrier est déjà bouclé pour la suite. Je me demande si on ne sera pas obligés d'annuler purement et simplement."

Les gens du voyage sans voyage

Le Coronavirus est un coup d'arrêt pour toute l'économie des forains. L'avarie va bien au-delà des fêtes foraines. "Il n'y a plus de travail pour compenser. Les marchés ? Le démarchage ? Les plages ? Tout ça, c'est bloqué. Sur le plan sanitaire, bien sûr que nous respectons les mesures. Mais de quoi vivons-nous ? Nous sommes des gens du voyage et nous ne pouvons plus voyager."

Et Geo héberge actuellement trois familles de la région lyonnaise venues pour installer leurs manèges pour Mégapark et bloquées à cause du confinement.

Incertitude, pour ne pas dire plus, également pour le Luna Park de Chambéry qui doit avoir lieu début mai. "Pas encore d’annulation officielle", nous dit la mairie de Chambéry qui appliquera les mesures gouvernementales.

Michel Rabbat, vice-président du syndicat national des forains, nous confirme la grande épreuve qui ébranle sa communauté. S'il a pu suspendre l'assurance incendie de ses manèges - 3.800 euros par mois - c'est parce qu'il est un forain très expérimenté et qui a des relations fortes avec son assureur. Il est beaucoup plus inquiet pour la jeune génération. Surtout si les annulations de fêtes foraines se multiplient.