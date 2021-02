À Ajaccio, le blues des commerçants des grandes galeries marchandes

Depuis ce mercredi matin les trois plus grandes galeries marchandes de Corse sont fermées au public, leurs boutiques avec, et ce pour une durée non-fixée encore par le gouvernement. Cela concerne environ 150 magasins, du prêt à porter aux opérateurs de téléphonie mobile, même le click and collect leur est interdit. Ce mercredi, dans la galerie d'Atrium à Sarrula è Carcupinu, les commerçants semblaient plus désorientés que jamais.

Reportage dans la galerie d'Atrium à Sarrula è Carcupinu

Une cinquantaine de boutiques ont fermé dans la galerie © Radio France - Olivier Castel

Avec sa collègue, Pamela scotche des cartons, dans un magasin de prêt à porter. Le rideau est à moitié baissé : « On s’attendait quand même à un troisième confinement mais là on a été surpris, samedi le préfet avait décidé qu’on reste ouvert et là il y a eu un changement…cela a un impact sur les soldes, la nouvelle collection qui est en train de sortir. » La boutique est fermée, déserte, comme une cinquantaine d'autres dans la galerie.

Autre boutique, même amertume, Marc-antoine est gérant pour une grande marque de chaussures et il trouve cela injuste, tant il a investi pour ses clients : « Chez nous en Corse la crise sanitaire n’est pas à son pic et aujourd’hui on se retrouve avec des commerces fermés, du chômage partiel, _le click and collect refusé qui nous avait permis de faire un peu de chiffre en novembre_, aujourd’hui la décision prise ne va pas dans notre sens… »

Dans ces allées quasi désertes, on croise aussi Hervé, serveur de la crêperie, qui elle est fermée depuis novembre : « Je viens récupérer mon chèque, payé sans rien faire, c’est triste mais c’est comme ça… »

Rose vend des yaourts glacés dans la galerie désormais déserte d’Atrium © Radio France - Olivier Castel

Au final 4 ou 5 commerces restent autorisés dans la galerie, Rose peut encore préparer ses yaourts glacés, on la trouve en plein inventaire : « C’est triste, c’est assez vide, mon gagne-pain cela fait partie de ma vie sociale… » Le tableau est le même dans la galerie voisine de Leclerc Baleone. Aucune des deux directions n'a cependant accepté de nous parler.

Dernière chance

Du côté de Géant Casino Mezzavia, la direction a formulé une demande de recours gracieux auprès du cabinet du préfet de Corse-Du-Sud. Selon la direction, la surface commerciale utile, comprenant y compris les réserves, bureaux et laboratoires de fabrications est sous la barre des 20 000 m², le comptage du groupe serait précisément de 19 975m². Interrogé à ce sujet ce mercredi après-midi, François Chazot, directeur de Cabinet du préfet de Corse-Du-Sud, explique que la préfecture applique strictement les règles, et ne pas partager l'analyse des dirigeants de la galerie.