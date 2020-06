À Ajaccio, une réouverture des cafés et restaurants « qui fait du bien »

Depuis ce mardi, les bars et restaurants ont pu reprendre leur activité après deux mois et demi d’arrêt. Une reprise attendue, mais dans des conditions sanitaires strictes.

Le bruit des couverts, les discussions en terrasse, depuis deux mois et demi ces scènes avaient disparu de nos vies. Aujourd’hui, Jean-Pierre et Joseph, deux amis, se retrouvent autour d’un verre avec grand plaisir « De se voir de nouveau entourés par des gens en terrasse, c’est une véritable délivrance ! Après ce long confinement il faut que la vie se fasse, que l’économie reprenne… Cum’ellu si dici ind’è noi, avà basta ! »

Les ajacciens ne sont pas les seuls à accueillir cette réouverture des cafés et restaurants avec le sourire. Pour l’occasion, le préfet de Corse Franck Robine s’est rendu en personne dans un établissement du port Tino Rossi, afin d’y prendre la température « On voit qu’il y a eu beaucoup de préparation, près d’une semaine dans l’établissement où je me trouve. C’est assez rassurant, on a à la fois le respect des règles sanitaires et l’occasion d’avoir une belle table et un beau lieu».

Des établissements à réorganiser

Les règles sanitaires sont justement assez strictes pour les professionnels, « Une manière de rassurer les clients » selon Michel Marchini, gérant des terrasses du port, à Ajaccio. « Nous avons fait ce qu’il fallait, en sortant des tables pour que les clients soient à l’aise, en établissant un sens de circulation, en mettant du gel hydro alcoolique à disposition, et en équipant nos personnels de masques ». Parmi les employés, il y a Nicolas le chef cuisinier, qui sous son masque a légèrement plus chaud que d’habitude « Depuis 9 heures ce matin ça chauffe un peu ! Du coup je prends l’air cinq minutes, avant de repartir pour mon premier service depuis 2 mois et demi ».

Des autocollants invitent les clients à respecter les gestes barrières © Radio France - Thibault Quilichini

Ces nouvelles règles sanitaires ne sont pas sans conséquences pour les restaurants et cafés, qui ont dû revoir leur capacité d’accueil à la baisse « Il faut attendre les jours forts, pour voir comment nous allons nous organiser au niveau de notre personnel ».

Pour cette reprise, les restaurants ajacciens étaient loin d’afficher complet à midi. Ils espèrent toutefois une montée en puissance dans les prochains jours, et comptent également sur une bonne saison touristique, afin de se refaire une santé financière.