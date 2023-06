A Alès, on passe de la lutte contre la réforme des retraites aux revendications des retraité.e.s

A Alès, on est passé de la lutte contre la réforme des retraite à la lutte des retraités pour leur pension. Elles étaient 70 personnes à répondre à l'appel de l'intersyndicale ce jeudi devant la sous-préfecture d'Alès (Gard). Des retraité.e.s qui réclamaient la prise en compte de leur revendications. Parmi elles, une revalorisation des pensions de 300€ et un minimum pour tous de 2000€ (actifs et non-actifs). Autres exigences : une véritable politique de santé publique (de ville et hospitalière) ou un véritable service public.

Peu de monde devant la sous-préfecture, "Ce n'est pas le nombre qui compte" affirme Alain Martin de la CGT. Ce militant de la LFI estime qu'au delà des revendications spécifiques des retraité.e.s, le mouvement contre la réforme des retraites, contrairement à ce que croit le gouvernement, doit se poursuivre.

"Il faut continuer le combat social"

Autour du débat sur les retraites, on a connu une forte mobilisation à Alès. "Intergénérationnelle" dit une militante, mais "maintenant pour nous aider - nous les retraités - ils n'y sont pas" regrette-t-elle. Mais le combat continue estime Martine Sagit de la CGT Alès. Il y a bien d'autres raisons d'exprimer à nouveau sa colère dans les rues.

