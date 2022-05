A Allenjoie, l'inquiétude de la CGT de Faurecia sur l'activité hydrogène promise à la nouvelle usine

Le groupe Faurecia vient de perdre un marché avec le groupe Stellantis pour la production de réservoirs à hydrogène. C'était le premier marché promis à la toute nouvelle usine d'Allenjoie, construite pour cela. La CGT redoute une sous charge et dénonce l'excès de confiance de la direction.

L'usine Faurecia d'Allenjoie doit-elle se préparer à quelques mois de sous activité ? La production de réservoirs à hydrogène qui devait remplacer progressivement la fabrication d'échappements pourrait démarrer plus tard que prévu, selon la CGT. Pas avant 2024, au lieu de 2023. Et avec une cadence à la baisse, toujours selon la CGT : 20 000 réservoirs par an au mieux au lieu des 50 000 prévus initialement avec ce marché perdu avec Stellantis.

Faurecia vient en effet de perdre le marché d'un utilitaire Stellantis. Il met tous ses espoirs sur un autre marché, avec le groupe Renault cette fois-ci. Réponse d'ici cet été.

L'usine d'Allenjoie, qui a couté 40 millions d'€ pour 22 000 m2, a été construite spécialement pour cette fabrication de réservoirs à hydrogène, développés au sein du centre d'expertise mondial de Faurecia à Bavans (à quelques kilomètres d'Allenjoie). Une première ligne de production est déjà en place. L'usine fait travailler près de 250 personnes.

L'"inquiétude est partagée par de nombreux salariés", dit Pascal Vadam de la CGT de Faurecia Copier

"La fabrication des systèmes d'échappement est vouée à s'effacer de la nouvelle usine d'Allenjoie pour faire de la place à une production de réservoirs à hydrogène. Perdre ce tout premier marché avec Stellantis est un bien mauvais signe" explique Pascal Vadam, délégué CGT chez Faurecia Clean Mobility. "Car l'usine d'Allenjoie a été construite spécialement pour cette activité hydrogène. D'où cette inquiétude partagée par l'ensemble des salariés".

La CGT pose la question des aides publiques qui ont participé au financement de cette nouvelle usine, notamment via la société d'économie mixte Pays de Montbéliard Immobilier d'Entreprise qui a porté le projet. "L'usine d'Allenjoie a bénéficié d'aides publiques importantes. Les salariés et contribuables que nous sommes, nous nous interrogeons sur les garanties exigées en retour sur l'activité", ajoute Pascal Vadam.

Une source syndicale de Faurecia Bavans tempère cette inquiétude. Elle dit comprendre les craintes de la CGT, mais estime qu'il ne faut pas s'affoler. "Le secteur de l'hydrogène est en pleine effervescence. Rien n'est perdu. D'autres marchés restent possibles pour l'usine d'Allenjoie".