A Amboise, les touristes reviennent en masse pour les vacances de Pâques

Avec le beau temps et la fin des restrictions liées à la crise sanitaire, les touristes reviennent nombreux en Indre-et-Loire, et notamment à Amboise, pour le plus grand bonheur des commerçants.

Les touristes sont bien là dans les rues d'Amboise : alors que les vacances scolaires se terminent pour la zone B (Académie de Tours notamment) et débutent pour la zone C, qui comprend l'Ile-de-France, les terrasses des restaurants du centre-ville sont presque toutes occupées.

Ingrid, la patronne du Maître d'art, a le sourire : "ça cartonne tous les jours, tous les jours, tous les jours, la saison est super bien repartie, la terrasse se remplit très vite, et c'est que du bonheur".

Les clients étrangers reviennent après de longs mois de Covid, même si à cause de la guerre en Ukraine, les Russes ne sont plus là. "Ils sont intéressants à avoir parce que c'est vrai qu'ils ne regardent pas à la dépense, ils ne regardent pas au pourboire, quand ils aiment c'est "open bar" : on a vraiment hâte qu'ils reviennent", ajoute Ingrid.

Les hôteliers sont complets

Damien, le propriétaire de l'hôtel Le Blason, en bas du Clos Lucé, est lui aussi ravi de ce début de saison :

Sur le weekend de Pâques, on a dû refuser plus d'une centaine de réservations, parce qu'on était déjà complets, c'est vraiment un "score" énorme. Tous mes collègues étaient aussi complets donc je pense que ça a dû bien rayonner niveau hébergement jusqu'à 50km autour d'Amboise.

L'une des attractions de la ville d'Amboise, le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, est lui aussi en grande forme. "On fait un mois d'avril extraordinaire, avec un weekend de Pâques incroyable", confie son secrétaire général, Michaël Petitjean. "On a fait plus de 8.000 entrées en 3 jours, quasiment pareil qu'avant Covid, en 2019. Sur tout le mois, c'est très fort, parce qu'on reçoit en moyenne au moins 2.000 visiteurs chaque jour", se réjouit-il.

Une performance qui "surprend" Michaël Petitjean : avec le prix de l'essence en hausse, il ne s'attendait pas à un tel rebond si tôt dans la saison.