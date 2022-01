Amélie-les-Bains, une ville thermale bousculée par le covid

A cause des fermetures des établissements thermaux, la ville d'Amélie-les-Bains a vu s'effondrer la fréquentation des curistes. Derrière, c'est toute une économie qui souffre et qui doit se réinventer.

La lumière n'est pas encore au bout du tunnel. A moins d'une semaine de la réouverture annuelle de la station thermale, les hébergeurs d'Amélie-les-Bains regardent avec angoisse leurs carnets de réservation. "Dans mon établissement, le taux d'occupation tourne autour de 30% ces prochains mois. Après deux années noires, le redémarrage s'annonce très poussif. Avec la crise sanitaire qui dure, les curistes tardent à revenir", remarque François Sitja, le président de l'association des loueurs de meublés.

L'inquiétude est palpable chez les hébergeurs, fragilisés par la baisse de fréquentation enregistrée ces deux dernières années. En 2019, la commune avait accueilli 26.263 curistes, contre seulement 8.393 en 2020 et 14.665 en 2021. " Sur les 24 derniers mois, nous avons été fermés dix mois. Donc, les conséquences économiques ont été catastrophiques, avec une baisse de chiffre d'affaires de plus de 60% ", détaille François Sitja, "les aides de l'Etat ont permis aux loueurs professionnels de sauver les meubles. Mais les loueurs particuliers n'ont pas du tout été aidés, et certains sont en très grosse difficulté."

C'est le cas de Jacqueline, une retraitée qui avait placé toutes ses économies dans des logements, pour financer sa retraite. "Depuis deux ans, c'est vraiment la galère. Je n'avais plus rien pour vivre", témoigne cette ancienne petite commerçante. "J'ai dû faire un prêt de 10.000 euros pour survivre. Heureusement que la banque a accepté, malgré mon âge".

Dans la rue principale d'Amélie-les-Bains, tous les commerçants racontent la même chose : les deux dernières années ont été difficile à vivre. Là encore, les aides de l'Etat ont permis de passer la crise, mais plusieurs boutiques ont tout de même tiré définitivement le rideau. "Sans les curistes, on ne travaille quasiment plus", dit une commerçante qui salue "les efforts de la municipalité" pour avoir organisé des événements festifs et culturels tout au long de l'année 2020 : "l'absence des curistes a été en partie compensée par les touristes".

"Oui, nous nous sommes retroussés les manches", argumente la maire d'Amélie-les-Bains, Amélie Costa, pour qui cette crise doit servir de leçon. Pour elle, la ville doit diversifier et moderniser son offre touristique pour ne plus être autant dépendante du thermalisme : "il ne faut jamais marcher sur un seul pied. Les cures sont de moins en moins prescrites, les tendances touristiques changent : nous avons le devoir de nous réinventer. Cette crise, qui peut paraitre aujourd'hui dramatique, pourrait finalement être salutaire".