À Amiens, l'Université de Picardie Jules Verne allume (enfin) le chauffage

Des étudiants qui viennent en cours avec des plaids, des enseignants qui branchent des chauffages d'appoint dans leurs bureaux : avec la baisse des températures, la situation devenait intenable depuis quelques semaines à l'Université de Picardie Jules Verne. La présidence a donc décidé de rallumer les radiateurs depuis ce mercredi matin, mais seulement dans la matinée, de 6h à 12h. "On avait prévu de rallumer un peu plus tard, explique Vincent Niot, vice-président de l'UPJV en charge des moyens, mais en voyant les températures matinales très fraîches ces jours-ci, ce n'était plus tenable".

ⓘ Publicité

Les étudiants le confirment, il fait très froid dans les salles, particulièrement dans les amphithéâtres, qui sont parfois en sous-sol et sans fenêtre : "O_n met de grosses vestes, on apporte des plaids. J'ai un legging sous mon pantalon_", raconte une étudiante en psychologie. "Les amphis sont parfois de vrais frigos, confirme un jeune homme, avoir les mains froides pour écrire, ce n'est pas évident". "Il peut faire 14 degrés l'hiver dans les bureaux et 37 l'été", raconte Damien Fernandez, ingénieur de recherche et membre du Syndicat des ingénieurs, techniciens et bibliothécaires de l'Université, qui a publié une lettre ouverte pour alerter sur la situation.

Une facture de plus de 6 millions d'euros

Allumer le chauffage coûte très cher à l'université. De 4 millions l'année dernière (en 2021), la facture pourrait passer à 6 ou 6,5 millions d'euros cette année. Or cet argent devait justement servir à financer la rénovation thermique des bâtiments, qui pour beaucoup datent des années 70 et sont "de véritables passoires thermiques", reconnaît Vincent Niot. Et l'État a été très clair : les universités paieront les factures sur leurs fonds propres et ne bénéficieront d'aucune aide.