A Amiens, le futur site départemental Simone Veil bientôt achevé

Un peu plus de 300 agents des services des solidarités du conseil départemental de la Somme vont bientôt pouvoir investir leurs nouveaux locaux. Les travaux d'aménagement du futur site Simone Veil doivent se terminer fin janvier.

Ce chantier de 14 millions d'euros financé par le Conseil départemental a permis la construction de 195 bureaux sur 7 000 mètres carré.

Le site doit aussi accueillir la maison départementale des personnes handicapées de la Somme.

Un site dans un bâtiment historique d'Amiens

Le bâtiment, situé boulevard de Châteaudun, a été construit à la fin du XIX° siècle. Il abritait autrefois l'ancienne école normale supérieure puis, jusqu'en 2018, l'Institut universitaire de formation des maîtres de Picardie.

Les agents ont aussi été associés à la création du projet et vont pouvoir quitter en mars les locaux vétustes et peu lumineux du Centre administratif départemental, boulevard du Port, qu'ils occupaient depuis le début des années 1980 : "Le site Simone Veil va donner plus d'aisance aux agents que le site actuel du CAD qui est vieillissant et de moins en moins pratique. L'entrée des locaux est plus sécurisée" explique Tony Dupont, le secrétaire de la CGT du Conseil départemental.

Au total, les travaux représentent 450 fenêtres, 2 500 mètres carré de toiture en ardoises naturelles, afin de conserver l'authenticité des lieux.