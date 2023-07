À Amiens quartier Montières, un boulanger doit jeter son pain après une coupure de courant de six heures

Les étals de la boulangerie snackerie de Gilles Vadurel, place La Barre à Amiens, sont bien vides ce 27 juillet. Le boulanger a dû se résoudre à jeter une partie de ses préparations en raison d'une coupure de courant de six heures, entre 9h30 et 15h30, dans le quartier Montières. La panne vient d'un incident lors de travaux réalisés par des agents d'Enedis sur un poste de distribution.

Dans l'urgence, les agents ont mis en place un groupe électrogène pour ramener du courant dans le quartier. Ils vont réaliser une bascule sur le réseau habituel ce 27 juillet à 21h, ce qui devrait provoquer une nouvelle panne d'une minute environ, le temps de la réalimentation.

Enedis s'excuse auprès des habitants et des commerçants et va les indemniser. Aucune démarche n'est nécessaire pour une coupure de courant de 5 heures ou plus : les clients concernés auront une ristourne sur leur prochaine facture.