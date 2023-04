A Amiens, un concert de casseroles contre la réforme des retraites

Loin de l'Elysée d'où Emmanuel Macron s'est exprimé ce lundi soir, pour justifier sa réforme des retraites et tenter de passer à autre chose, des centaines d'opposants au texte se sont rassemblés devant de nombreuses mairies. A Amiens le cortège a rassemblé jusqu'à 400 personnes.

"Il n'écoute pas, on ne l'écoute pas non plus." Patrick, bibliothécaire résume l'état d'esprit de cette manifestation qui a duré près de deux heures dans le centre-ville d'Amiens. Pour ces opposants à la réforme des retraites, pas question d'allumer la radio ni la télévision pour écouter le Chef de l'Etat.

