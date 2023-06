À Amilly, l'entreprise Créawatt, en plein boom, va lancer sa production de panneaux solaires légers

Avec sa boucle d'oreille, sa chemise fripée et son jean décontracté, Jean-Noël Gaine n'a pas franchement le profil d'un chef d'entreprise classique, encore moins d'un créateur de start-up à la croissance fulgurante. Il est pourtant à la tête d'une société qui vient d'accueillir dans son capital l'une des plus grosses entreprises du Loiret, Baudin-Châteauneuf. Et qui annonce sans sourciller qu'elle sera en 2025 la première "gigafactory" en Europe spécialisée dans la fabrication de panneaux solaires légers.

Une gigafactory, un terme encore peu connu en France, c'est une méga-usine qui se caractérise par ses volumes de production. Le premier à avoir utilisé ce terme, c'est Elon Musk, le milliardaire américain à la tête de Tesla, le fabricant de voitures électriques. Parler de Gigafactory à Amilly, dans le montargois, n'a donc rien d'anodin. D'autant que le projet est conçu en collaboration avec le géant chinois du photovoltaïque, le groupe Sunman, qui voit là l'opportunité de construire en France sa première usine de production de panneaux solaires destinés au marché européen.

Contribuer à "l'effacement" énergétique en France

Une première ligne de production doit ouvrir au premier trimestre 2024, puis une deuxième en 2025, avec pour objectif de fabriquer des panneaux capables d'exploser les volumes de production d'électricité. L'objectif est de contribuer à augmenter considérablement la production d'électricité issue du solaire en France. "Nous équipons en ce moment avec nos panneaux l'équivalent de 100 000 foyers" explique Jean-Noël Gaine, le fondateur de Créawatt. Lui parle en terme "d'effacement électrique", ce qu'on ne consomme pas en énergie fossile ou nucléaire, en recourant au photovoltaïque, et ce qu'on ne dégage pas en carbone.

Aujourd'hui Créawatt emploie une cinquantaine de salariés, et selon Jean-Noël Gaine, l'objectif est d'être à 300 en 2025. Il faut dire que le carnet de commandes est plus que plein, actuellement. "Nous avons 600 bâtiments à équiper en ce moment" confie Laurent Mimaud, le directeur général de l'entreprise. "Nous intéressons toutes sortes de clients, par exemple les grandes surfaces. Leurs toits sont trop légers pour supporter des panneaux solaires classiques, les nôtres sont parfaitement adaptés à leurs besoins".

Celui qui fait partie de l'aventure depuis le début aux côtés de Jean-Noël Gaine ajoute que les perspectives de développement sont nombreuses : "nous nous tournons aussi vers l'agrivoltaïque, créer de l'ombre avec nos panneaux au-dessus des cultures, c'est l'un de nos projets". Créawatt intéresse aussi le secteur de la logistique, pour équiper les camions frigorifiques par exemple, afin de leur éviter de faire tourner les moteurs. Ou bien encore le tourisme : "les cars de voyageurs, avec nos panneaux et des batteries de stockage, n'aurons plus besoin de consommer du carburant pour faire marcher la climatisation".

Une aide de la région Centre Val de Loire

L'histoire de la naissance de l'entreprise est assez cocasse, racontée par Jean-Noël Gaine : "je suis installateur depuis près de 20 ans et j'ai trouvé cette solution des panneaux légers pour moins peiner, tout simplement". Quant à l'idée de les fixer aux toitures avec des bandes de velcro, il raconte qu'elle lui est venue en changeant les couches de sa fille. "Je jouais avec le grip, je me suis dit que cela pouvait fonctionner, aujourd'hui nous sommes l'un des premiers clients de Velcro". Et Jean-Noël Gaine assure que les bandes encollées sur les panneaux dans son usine résistent à toutes les intempéries.

Les deux hommes comptent bien ne pas s'arrêter en si bon chemin, et Jean-Noël Gaine s'enthousiasme en détaillant ses nouveaux projets : "on cherche des solutions pour fabriquer nos panneaux sans avoir besoin de silicium ou de métaux rares, et puis aujourd'hui la fibre qui les entoure est en caoutchouc, fabriquée à partir d'evea. On se dit qu'on pourrait faire faire du chanvre à des agriculteurs locaux". Convaincue elle aussi de la solidité du projet et de sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, la région Centre Val de Loire vient d'accorder une aide de plus de 300 000 euros à Créawatt.