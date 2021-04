À Andrézieux-Bouthéon, JDE s'agrandit pour augmenter sa production de capsules de café de 60%

L'usine de torréfaction et de conditionnement de café d'Andrézieux (Loire) continue de s'agrandir pour produire toujours plus de dosettes de café. Capsules en aluminium que l'on pourra bientôt mettre dans les poubelles jaunes de recyclage de Saint-Etienne métropole.

Le site Jacobs Douwe Egberts (ex Maison du Café) date de 1980 à l'entrée d'Andrézieux-Bouthéon.

De gros travaux en ce moment à Andrézieux-Bouthéon sur le site de JDE, Jacobs Douwe Egberts, ex Maison du café. L'usine de torréfaction de café produit notamment les capsules de café, dont la consommation continue de s'accélérer du fait du télétravail et de la fermeture des bars et restaurants.

Les capsules produites à Andrézieux dans les rayons d'un supermarché. © Radio France - ER

Le chantier d'extension doit permettre à l'usine d'encapsuler 60 % de plus d'ici la fin de l'année.

L'usine d'Andrézieux est depuis 40 ans le site qui concurrence directement l'autre géant du secteur, Nestlé. Le site rafle tous les investissements européens de JDE du fait de son expérience et son savoir faire en la matière puisque c'est là que sont nées les dosettes en plastique en 2010avant les capsules en aluminium compatibles avec les machines Nespresso. Ceci-dit l'usine forézienne continue de torréfier et de remplir des paquets de café moulu, sa production historique.

Le site emploie toujours plus de personnes : 250 salariés en 2015, 400 aujourd'hui dont un tiers d'intérimaires. Une partie passe en CDI cette année grâce à quarante embauches.

Les capsules de café usagées fin 2022 dans les poubelles jaunes

Ce qui pêche avec ces capsules, c'est leur recyclage. Du coup la directrice de l'usine d'Andrézieux, arrivée l'été dernier, directement du siège d'Amsterdam, discute avec le monsieur déchets de l'agglomération pour que Saint-Etienne Métropole s'équipe des machines nécessaires au tri des petits emballages en aluminium.

Ça tombe bien, le nouveau maire d'Andrézieux est désormais en charge du traitement des déchets de l'agglomération stéphanoise. Ça pourrait aboutir fin 2022, début 2023 : les habitants de saint Étienne métropole pourront alors ainsi mettre les capsules en aluminium, les canettes ou encore les emballages de tablettes de chocolat dans la poubelle de tri, les bacs jaunes.

En attendant, il est possible de les déposer dans différents points de collecte répertoriés par les fabricants de dosettes unis pour l'occasion. Si aucun ne se trouve près de chez vous, vous pouvez aussi les mettre dans un carton, télécharger un bon d'expédition et envoyer votre colis à TerraCycle. JDE prend en charge les frais d'envoi si vous mettez 200 capsules dans le même carton, soit environ deux kilos de dosettes.