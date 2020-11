À Annecy, les jeux de société créés par Blam ! résistent au confinement

"Cette année, à Noël, pourquoi ne pas offrir aux enfants un maximum de rêve, d'évasion, de moments complices et d'éclats de rires ?" C’est la proposition (très honnête) de Blam !, l'éditeur annécien de jeux de société dont le best-seller « Celestia ». Si depuis le premier confinement les ventes des titres incontournables progressent, la fermeture des magasins de jeux freine la diffusion des nouveautés.



France Bleu Pays de Savoie - Simon Villiot, vous êtes l’un des fondateurs de Blam !. Avec le confinement et Noël qui approche, les jeux de société ont-ils plus du succès ?

Simon Villiot - En ces temps de confinement où l’on reste plus longtemps à la maison, le jeu de société a le vent en poupe. On joue avec les enfants, en famille. On peut jouer à plusieurs et tout le monde s’amuse en même temps. Je pense que de nombreuses personnes ont aussi découvert qu’il existait beaucoup de jeux de société et qu’ils avaient énormément évolué depuis le Monopoly et le Uno. Et puis avant, les jeux de société n’étaient pas très connus, considérés comme quelque chose pour les « Geek ». Là, on en entend un peu plus parler et on sent un engouement un petit peu plus général.

Diriez-vous que le confinement vous a aidé ?

On ne peut pas dire qu’il nous a aidé. Les ventes ont quand même baissé avec la fermeture des boutiques. Celles-ci sont nos principales conseillères et ambassadrices. Avec le confinement, elles souffrent. Mais parallèlement, certaines personnes ont aussi découvert les jeux de sociétés grâce durant cette période.

Carton pour les best-sellers

Vous avez donc vendu plus de jeux ?

Alors cela dépend beaucoup des jeux. Les best-sellers marchent bien parce que tout le monde les connaît. Les clients se réfugient dans ces valeurs sûres et nous constatons une stagnation voire une petite augmentation pour ces jeux incontournables. En revanche, c’est plus compliqué pour les nouveautés et les jeux plus méconnus. Il y a un effondrement des ventes puisque les boutiques ne peuvent pas tenir leur rôle de conseiller auprès de la clientèle.

Plus de magasins ouverts, c’est moins de joueurs conseillés ?

Exactement, normalement la boutique est là pour montrer les jeux, choisir le meilleur jeu pour nous. Actuellement c’est impossible.