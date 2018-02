Deux cents sportifs des Jeux Olympiques d'hiver 2018 portent des tenues créées en Haute Savoie par la société "Jonathan et Fletcher". A chaque podium, les employés sont très fiers.

Annecy-le-Vieux, Annecy, France

Du côté d'Annecy-le-Vieux, une société haut-savoyarde suit particulièrement ces Jeux Olympiques de Pyeongchang. "Jonathan et Fletcher" fournit les combinaisons high tech de deux cents athlètes de 35 nations dans huit disciplines différentes.

La création d'une tenue commence par là © Radio France - Christophe Van Veen

Une niche payante : le ski de haut niveau

"Jonathan et Fletcher" a été fondée il y a 33 ans par Georges Pessey - c'est l'âge d'un des deux fils qui ont repris le flambeau, Jonathan, l'autre fiston s'appelle Grégory. La société occupe une niche et une réussite dans l'univers du ski comme seuls les Pays de Savoie peuvent en générer.

Imaginez ! La reine de l'alpin l'américaine Mikaela Shiffrin, le roi de la descente Aksel Lund Svindal le norvégien ou encore notre snowboarder champion olympique Pierre Vaultier sont tous habillés en "Jonathan et Fletcher" .

La tenue des skieurs suédois pour les JO © Radio France - Christophe Van Veen

Les JO provoquent une grosse pression, du fait de l'énorme exposition médiatique. Les 18 employés qui fabriquent sur le petit site les tenues de A à Z sont chauds bouillants pendant les Olympiades. Jonathan confie que "on est tous rivés sur les retransmissions sur nos ordinateurs, c'est un peu comme si on était sur les skis".

Jonathan à fond sur les JO ! Copier

A Annecy-le-Vieux, on fabrique entre 5 et 6 000 tenues par an. Du sur-mesure, avec des matériaux ultra-moderne destiné à la compétition. Mais le particulier peut aussi en commander. Ça vous coûtera autour de 600 euros. C'est moins cher pour les sportifs de haut niveau qui achètent en grande quantité les modèles avec leur fédération.

Les Jeux Olympiques : la vitrine

Tous les quatre ans, "Jonathan et Fletcher" livre ses tous derniers bijoux, il faut être prêt. Les prototypes sont lancés lors des coupes du monde. Le travail de recherche et de développement est déterminant. Les modèles sont testés en soufflerie. Par exemple, sur ces olympiades, les skieurs des Etats-Unis bénéficient de combinaisons qui mixent deux tissus différents. Le secret industriel est de mise.

Fabrication Made in Haute Savoie © Radio France - Christophe Van Veen

Avec une telle exposition, pas question de fournir des tenues qui se déchireraient. Il est arrivé dans le passé que pour répondre aux "caprices" d'un skieur le matériau n'était pas assez résistant et se déchirait en mondiovision. L'entreprise a retenue la leçon.

Tenues pour les prochains Jeux paralympiques © Radio France - Christophe Van Veen

La grande force de la petite entreprise, outre son innovation, réside dans sa capacité à répondre très rapidement aux attentes des champions, 24 heures sur 24. Jonathan sait rester à sa place : "Ça n'est pas grâce à nos tenues qu'ils montent sur le podium. On leur permet seulement de se concentrer sur leur ski avec les équipements les meilleurs possibles."