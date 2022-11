"On a appris à se débrouiller": le maire d'une petite commune mosellane face à la hausse des prix de l'énergie

Assis à son bureau à côté du chauffage d'appoint, Jean-Marc Grunfelder a encore du mal à réaliser. Il tient entre ses mains le contrat de livraison du gaz au 1er février pour la petite commune dont il est maire, Sillegny, au sud de Metz, 498 habitants. "48.000 euros", souffle-t-il. "C'est ça, le nouveau contrat. Le prix de 2021, 6.000 euros, multiplié par huit." Comme Jean-Marc Grunfelder, de nombreux maires font face, ces derniers mois, aux explosions des prix de l'énergie dans le fonctionnement de leur commune. La question prendra une place centrale dans le Congrès des maires , qui commence à Paris, mardi 22 novembre. Plus de 10.000 élus sont attendus.

"Quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit 'olala je sais pas comment on va faire'", avoue l'élu mosellan. "Très vite, on est allé chercher ailleurs." Jean-Marc Grunfelder contacte d'autres fournisseurs qui, pour la plupart, ne prennent plus de nouveaux clients. Il en trouve finalement un pour limiter les dégâts : une facture qui augmente de 160 à 170% plutôt que les 800% de son premier contrat. "On peut râler, mais à quoi ça servira ?", se demande le maire. "Il va falloir trouver des solutions !"

Pas touche à la taxe foncière

Et à Sillegny, cela passera par un respect à la lettre des consignes de sobriété énergétique . "On a une salle communale que l'on utilise pour des activités associatives et sportives. On va peut-être y baisser le thermostat pour retomber à 19 degrés", assure Jean-Marc Grunfelder. "En revanche, pas question de fermer la mairie un jour de plus. Déjà qu'elle n'est ouverte que trois jours par semaine, nos administrés ne comprendraient pas !"

Jean-Marc Grunfelder refuse de fermer la mairie un jour de plus pour économiser du chauffage. © Radio France - Bastien Munch

"Pour la salle communale, a nous fera un peu d'économies, même si on ne va pas diviser par deux la facture", reconnait l'élu "On va gagner petit à petit. Et puis, si la mairie ne donne pas l'exemple, les mots du maire ne valent plus rien !" Car Jean-Marc Grunfelder refuse catégoriquement d'actionner un levier important à sa portée : la hausse des impôts locaux. "Je terminerai le mandat sans toucher à ça. Les gens sont déjà assez taxés, les prix flambent... On ne peut pas rajouter une couche", explique-t-il. Un sondage de l'Association des maires de France indique d'ailleurs que seul un élu sur cinq envisage d'augmenter les impôts locaux face à la hausse des coûts.

"Depuis le Covid-19, pour les petits maires, c'est 'débrouillez-vous'" - Jean-Marc Grunfelder, maire de Sillegny

Le maire de Sillegny assure aussi avoir retenu la leçon depuis la crise sanitaire. "Depuis le Covid-19, on sait que pour les petits maires, c'est 'débrouillez-vous'. Donc on continue à se débrouiller", assure Jean-Marc Grunfelder. Même si l'élu avoue qu'il ne dirait pas non à une nouvelle aide de l'État, à l'issue du Congrès des maires. Le gouvernement a déjà annoncé la mise en place, dès le 1er janvier 2023, d'un "amortisseur sécurité" , pour prendre en charge une partie des factures des collectivités.