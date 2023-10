À Argenton-sur-Creuse, Pierre Delaporte fait pousser des champignons bios

Après avoir été pendant une vingtaine d'années médiateur culturel au musée d'Argentomagus à Saint-Marcel, Pierre Delaporte a éprouvé l'envie de se réorienter professionnellement vers une production alimentaire saine à destination du marché local. "Je pensais me lancer dans la transformation de petits fruits et au gré de ma formation c'est là que j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de la production des champignons et notamment de pleurotes et de shiitakes. Ça m'a interpellé car j'aime beaucoup les champignons. Je vais beaucoup dans les bois pour les ramasser mais je ne savais pas que l'on pouvait faire pousser autre chose que des champignons de Paris. Je me suis intéressé à cette culture et j'ai rencontré quelqu'un que cela intéressait aussi et qui est devenu mon associé", explique Pierre Delaporte.

L'Oreille d'orme au cœur d'Argenton

Tous deux ont démarré leur activité dans une partie d'une ancienne usine inoccupée à Argenton-sur-Creuse que leur loue la ville qui en est propriétaire. La culture se fait à partir de pains de substrat prêts à faire fructifier qui sont fabriqués dans l'Allier. Après deux années passées au sein de la coopérative d'aide à l'installation en agriculture paysanne de la Région Centre Val de Loire qui lui ont permis de voir si le projet était viable, Pierre Delaporte a créé le 11 septembre son entreprise, L'Oreille d'orme, du nom de cette variété de pleurote qui poussait sur les ormes avant leur disparition. Son associé a, quant à lui, pris sa retraite.

Une clientèle locale

Pierre Delaporte vend sa production sur les marchés d'Argenton-sur-Creuse et de Châteauroux le samedi matin avec le souhait de proposer à la saison des champignons des bois. Quelques restaurateurs figurent aussi parmi ses clients et on trouve ses champignons dans des boutiques bios à La Châtre, Le Blanc et Argenton-sur-Creuse. "Les gens en demandent et en redemandent : ils sont appréciés pour leur haute qualité gustative", précise-t-il. Après une pause estivale le temps de faire un vide sanitaire, la production vient de reprendre.