À Argy, Pascal Bouche, apiculteur, fait partager sa passion

La passion de Pascal Bouche pour l'apiculture remonte à l'enfance : "Nous habitions en Normandie près de Louviers. J'avais dix ans* quand j'ai commencé à apprendre avec mon père qui avait une trentaine de ruches*". En 1993, Pascal Bouche s'installe dans l'Indre où son épouse enseignante a été nommée. En 2019, cet ingénieur en génie mécanique est licencié pour inaptitude suite à un problème de santé. "Une activité physique m'était recommandée et c'est tout naturellement que je me suis tourné vers l'apiculture", explique-t-il.

Pascal Bouche s'est lancé en 2021. Il possède aujourd'hui 150 ruches et prévoit de monter à 200 au cours de l'hiver. Il installe ces ruches dans une périmètre d'une trentaine de kilomètres autour d'Argy "vers les ressources florales". Avec la canicule tardive, sa récolte d'été vient tout juste de s'achever. "C'est une période de forte activité avant le grand nettoyage et la préparation des colonies pour l'hivernage", précise-t-il. Après des années difficiles, les apiculteurs obtiennent de meilleurs résultats. "Localement, nous sommes bien soutenus par le groupement de défense sanitaire des abeilles de la Région Centre par exemple contre le varroa, un parasite qui peut décimer une colonie. Cela nous permet d'avoir une moindre mortalité."

Les cadres désoperculés sont placés dans un extracteur qui en fait sortir le miel par centrifugation. - Pascal Bouche

Présent sur les marchés

Pascal Bouche écoule la plus grande partie de sa production en circuits courts sur des marchés à Valençay, Buzançais, Vendœuvres et place Napoléon le mercredi à Châteauroux. Il y vend également des pains d'épice, des nougats et de la pâte à tartiner de sa fabrication. Depuis peu, il fait partie de l'AMAP (association pour le maintien de l'agriculture paysanne) de Châteauroux qui s'est créée avec la scène nationale Équinoxe. Et il a pour projet d'ouvrir une petite boutique à la maison pour y faire de la vente directe.

En attendant ce samedi 23 septembre de 14 h à 18 h il organise pour la deuxième année des portes ouvertes au lieu-dit Montlévrier à la sortie d'Argy en direction de Chézelles. Il expliquera notamment comment il organise la transhumance de ses ruches et proposera un atelier cire d'abeilles pour les enfants.