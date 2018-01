Depuis le 1er janvier, ce sont les villes qui fixent le tarif des Forfait post stationnement, le PV à prix unique de 17 euros c'est terminé. Arles fait partie des villes où ça vous coûtera le plus cher. L'amende est de 48 euros désormais et 60 euros en cas de non paiement sous les 5 jours.

Arles, France

Depuis le 1er janvier 2018, le traditionnel PV à 17 euros c'est terminé. Maintenant ce sont les villes qui fixent leur propre tarif. Arles fait partie des villes où l'amende est la plus élevée, elle est de 48 euros et 60 euros en cas de non paiement sous les 5 jours comme à Lyon. Étonnamment, Paris n’est pas la championne du prix du forfait post-stationnement puisque la Capitale a décidé de le fixer à 50 euros.

Une amende pour éviter les voitures ventouses

Si l'amende est si chère à Arles c'est notamment parce que la ville est inscrite au patrimoine mondiale de l'humanité de l'UNESCO, explique le maire Herve Sciavetti : "Obligatoirement nous devons avoir une gestion du stationnement comme nous avons un site inscrit au patrimoine mondial. Comme nos monuments et nos musées accueillent 500 000 visiteurs chaque année, on l'a mis à 48 euros parce que sinon les voitures ventouses vont rester." Le maire le reconnait c'est aussi une manière d'inciter davantage les automobilistes à payer le parcmètre. Les touristes comme Vegonia sont plutôt compréhensifs "C'est normal, à Arles il y a des musées et beaucoup de monuments, c'est normal de payer."

Les Arlésiens bénéficient d'un abonnement de stationnement annuel à 62 euros

Les Arlésiens eux trouvent l'amende beaucoup trop élevée mais en même temps ils ont leurs petites combines comme Lucia et Guy, ils ont garés leur voiture plus loin sur un emplacement gratuit : "Comme on connait bien la ville on trouve toujours une place. Je ne veux pas mettre des sous dans le parcmètre et au pire on prendra l'abonnement c'est 5 euros par mois. C'est surtout pour les touristes que c'est embêtant cette mesure". La ville propose en effet aux habitants un abonnement à 62 euros l'année, l'équivalent finalement de la nouvelle amende.