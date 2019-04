A Arrènes, la première résidence intergénérationnelle de Creuse va bientôt ouvrir ses portes

Arrènes, France

Il reste encore quelques coups de peinture à donner, mais l'essentiel est là : les cinq logements de la première résidence intergénérationnelle de Creuse sont sur pied. Le but : mélanger les générations et faire vivre ensemble jeunes actifs, familles et retraités.

Une résidence de 500 mètres carrés

La résidence abrite des logements bien distincts : un studio, bientôt meublé, un grand logement familial (T4) de 100 mètres carrés et trois logements intermédiaires (de type T3) destinées notamment aux personnes âgées. "On proposera des loyers modérés", promet Cécile Mavigner, chargée du dossier pour la communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse, à l'origine du projet.

Les lieux ont été conçus pour être les plus accessibles et fonctionnels possibles : "On peut rentrer avec une poussette, un fauteuil roulant, un déambulateur, des béquilles, avec un déficit visuel... Je ne sais pas si on a pensé à tout, mais on a essayé !" sourit Delphine Soula, maîtresse d'oeuvre sur le chantier.

Combattre l'isolement et se rendre service

Si chacun a son logement attitré, des espaces partagés ont également été aménagés : "La buanderie est commune, il y a aussi une cuisine et et une grande salle à partager, pour des moments de convivialité." indique Cécile Mavigner. Des animations, comme des séances de sport ou des cours de danse, sont également prévues, et elle seront ouvertes aux habitants d'Arrènes également.

Autre espace en commun : un bureau pour accueillir des professionnels de l'extérieur : "Ça peut être une esthéticienne, une coiffeuse à domicile, ou bien encore un travailleur social .. L'idée c'est d'amener des services à des personnes qui peuvent avoir du mal à se déplacer" explique Cécile Mavigner. A l'extérieur, les habitants pourront avoir leur propre jardin, tout en en partageant un avec les autres résidents, ainsi qu'une terrasse.

C'est un lieu intermédiaire, avant l'Ehpad, pour lutter contre l'isolement en zone rurale. Micheline Saint-Léger

Pour Micheline Saint-Léger, vice-présidente chargée du social pour la communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse, tout le monde peut s'y retrouver : "Dans nos petits villages on voit des retraités qui restent dans les grandes maisons toutes seules, très isolées. Avec cette résidence elles pourront aider les locataires, récupérer des colis, faire faire des devoirs ... Et pour les familles attention, l'idée n'est pas de devoir prendre en charge des personnes âgées ! Elles seront valides. Ce qui est important, c'est de vivre ensemble."

Une autre résidence partagée est en cours de construction à Fleurat. A Arrènes, les travaux doivent prendre fin le 9 mai. Deux retraités et un jeune actif se sont déclarés intéressés pour emménager.

Si vous souhaitez prendre des renseignements, il faut appeler la communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse au 05 55 80 38 20.