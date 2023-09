À Arthon, le bar-épicerie veut promouvoir les produits locaux

Élodie Beaulaton, 44 ans, avait en tête de reprendre un bar de village après avoir exercé différents métiers soit en indépendante, soit comme salariée. C'est par une petite annonce qu'elle a découvert le bar-épicerie d'Arthon qui était à reprendre, l'ancienne gérante souhaitant passer la main après neuf années de bons et loyaux services. Dès son arrivée, Élodie Beaulaton reconnaît avoir eu lieu un véritable coup de cœur pour le lieu. "Un bar seul dans un village, c'est insuffisant pour pouvoir en vivre. L'avantage ici c'est qu'il s'agit d'un commerce multi-services avec une partie épicerie et une partie restauration que la municipalité, propriétaire des locaux, a fait aménager il y a quelques années", précise-t-elle.

Des contacts avec plusieurs producteurs locaux

Si elle va conserver dans la partie épicerie les produits de base, Élodie Beaulaton souhaite y faire rentrer un maximum de produits locaux et ainsi favoriser les circuits courts : fruits et légumes, fromages de chèvre, farine, poulets fermiers, produits laitiers, viandes... Elle a déjà pris contact avec un certain nombre de producteurs dont certains se trouvent sur la commune. À partir d'octobre, elle va relancer la partie restauration en proposant le midi du mardi au samedi un menu du jour. "Le but est de faire découvrir les produits locaux et que les gens les retrouvent dans la partie épicerie", explique-t-elle.

Dans ce village de 1200 habitants à proximité de Châteauroux, la réouverture du bar-épicerie après celles récentes de la boulangerie et du salon de coiffure est une bonne nouvelle. Le lieu est ouvert le soir jusqu'à 20 heures afin de permettre aux habitants qui travaillent à l'extérieur de passer se ravitailler ou prendre un verre avant de rentrer chez eux. Élodie Beaulaton a également pris des contacts avec des associations et clubs sportifs de la commune avec l'idée de faire vivre le lieu autour de la diffusion de matchs ou d'après-midis jeux de société. "Je suis ouverte à toute proposition", indique la gérante qui pense recruter quelqu'un dans un proche avenir pour la seconder dans son commerce.