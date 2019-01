A Autrecourt-et-Pourron dans les Ardennes, après 40 ans sans boulangerie, un nouveau point de vente voit le jour

Autrecourt-et-Pourron, France

Les plus jeunes n'avaient jamais connu cela. 40 ans qu'il n'y avait plus de boulangerie à Autrecourt-et-Pourron, petite commune de 360 administrés à un quart d'heure de voiture de Sedan dans les Ardennes. Injustice réparée depuis l'ouverture d'un point de vente par Crystal, 24 ans, une enfant du village. Avec un Bac Pro boulangerie et trois CAP en poche, elle a décidé d'ouvrir son commerce en plein cœur de la commune. Pour l'instant, Crystal travaille seule, et bénéficie parfois de l'aide de ses proches pour l'épauler.

Un lieu de rencontre pour les habitants

Depuis la fermeture de l'école maternelle et primaire l'année dernière, la boulangerie est devenue le nouveau lieu de rencontre d'Autrecourt-et-Pourron. Un point de vente pratique pour les habitants, qui n'ont plus forcément à attendre le passage de deux camionnettes dans la matinée pour avoir du pain frais. Mais pas que. "On a toujours du pain frais près de chez soi, explique Pretty, une habitante. "En plus c'est convivial, ça fait un peu revivre le village. Sinon on resterait tous à la maison et on ne verrait personne".

Tout le monde me connaît, les gens me sollicitaient pour savoir quand j'allais ouvrir. C'est convivial, on découvre des gens qu'on ne connaissait pas. On redécouvre aussi des gens qui habitent là depuis plus de dix ans, tout le monde se reconnecte! Les gens reparlent entre eux. Ça me fait vraiment plaisir." - Crystal, la boulangère.

D'autres projets à suivre

Depuis son ouverture début décembre, la boulangerie Chez Crystal tourne bien. Et sa gérante a déjà d'autres idées en tête. Crystal a mis en place un distributeur de baguettes à côté de son commerce. Elle compte également reculer le comptoir de sa boulangerie pour installer un mini-salon de thé dans son commerce, à partir de mi-janvier.