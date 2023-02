À Autun, Pascal Géroudet lutte contre l'obsolescence programmée

À Autun, l’atelier Réparable de Pascal Géroudet fait la chasse au gaspillage et à l’obsolescence programmée des appareils électriques et électroménagers en proposant de les réparer. Lave-linges, ordinateurs portables, cafetières et même des portails électriques, l’atelier de Pascal Géroudet ne désemplit pas : "Je reçois environ 700 à 800 appareils par an et pour la plupart je parviens à leur redonner une seconde vie."

Réparer plutôt que jeter

Après onze ans dans le secteur de l’industrie automobile puis dix-huit ans dans l’enseignement, cet ingénieur en génie civil a décidé d’agir contre le gaspillage : « Ne pas avoir de déchets qui s’empilent dans les décharges et qui ne sont pas utilisés, essayer de limiter le prélèvement de matières dans la nature, c’est avoir moins d’impact sur l’environnement ». Vous hésitez à cause du coût de la main d’œuvre ou des pièces de rechange ? Faites d’abord un auto-diagnostique, conseil de professionnel ! « On est parfois surpris par les pannes. Quelquefois il s’agit d’appuyer sur un bouton pour que l’appareil puisse fonctionner de nouveau. D’autres fois une simple soudure suffit à résoudre le problème, on peut aussi récupérer une pièce sur un autre appareil ».

Quelques uns des appareils passés par l'atelier Réparable - Antoine Gavory

« Deux-tiers des appareils peuvent être réparés »

D’abord engagé avec la Maison du Développement Durable en Autunois qui promeut un commerce équitable, Pascal Géroudet a dû faire face à la demande : « Environ 1600 clients viennent régulièrement m’apporter leurs appareils ». Résultat : il a dû ouvrir son atelier rue de l’horloge et même organiser des déplacements à domicile. La vie trop courte des appareils électriques et leur impact environnemental ? C’est une problématique que l’État a bien comprise : c’est pour cela qu’il a instauré fin 2022 un « bonus réparation ».

Les consommateurs peuvent ainsi bénéficier d’une aide de 10 à 50 euros par appareil réparé chez un réparateur agréé. Une mesure d’accompagnement pas forcément adaptée pour Pascal Géroudet : « L’obtention du label est soumise à l’acquisition d’appareils dont je n’ai pas besoin. Puis le prix des pièces peut être un obstacle. Si les pièces sont trop chères, les gens ne viendront pas ». Il reste donc encore du chemin à parcourir pour convaincre les consommateurs de ne pas systématiquement jeter leurs appareils endommagés. Et si tout n’est pas parfait, le modèle initié par Pascal Géroudet est une première étape dans la lutte nécessaire contre le gaspillage, au service de la planète… et de nos porte-monnaie.