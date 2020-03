A Auxerre c'est aussi la ruée dans les grandes surfaces après les annonces sur le coronavirus

Après les annonces du Président de la République jeudi soir, au sujet du coronavirus, les supermarchés ont été pris d'assaut dès vendredi matin. La forte consommation de certains produits comme les pâtes, les conserves ou encore le papier toilette s'est encore amplifiée, au point que certains rayons sont clairsemés quand ils ne sont tout simplement pas vides. Des scènes qui s'observent un peu partout en France, et notamment dans les grandes surfaces à Auxerre.

La situation ne manque pas d'étonner, ou de faire sourire

Les gens vont mettre tout ça où ? Dans leur lit ? ( Catherine, cliente )

Dans le supermarché Leclerc, à peine arrivée aux rayons des pâtes et des conserves Christelle et Brigitte, deux amies, n'en reviennent pas. " Mais on n'est pas en guerre ! " s'exclame Brigitte, "C'est hallucinant" ajoute Christelle. C'est bien simple, devant leurs yeux ce samedi matin : "il n'y a plus de pâtes, plus rien du tout." Une scène qui se reproduit dans le rayons des savons, des produits ménagers, de la lessive ou encore ... du pain de mie et qui ne manque pas de faire sourire une autre cliente, Catherine : "Déjà, il faut avoir la place stocker ! Les gens vont mettre tout ça où ? Dans leur lit ?". En faisant ses courses régulièrement, elle reconnaît avoir un peu d'avance et n'être jamais en manque " mais de là à faire des stocks pour 6 mois ?!".

Les pâtes ont été victimes de leur succès dans plusieurs supermarchés d'Auxerre. Ici une grande surface vendredi soir. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Il faut reconnaître que si on est comme en Italie, bloqués pendant un mois ( Jacqueline, cliente )

Jacqueline elle ne fait pas de stocks mais elle le reconnaît, elle profite de ses courses hebdomadaires pour prendre un peu plus, un paquet de pâtes, un paquet de riz supplémentaire juste " au cas où " car "Il faut reconnaître que si on est comme en Italie, bloqués pendant un mois ...". L'exemple italien réveille les peurs même si là bas, les magasins d'alimentation restent ouverts "oui c'est sûr , mais il faut se déranger" explique Jacqueline. Comme elle dès vendredi matin les client se sont quelque peu rués sur les rayons du Leclerc. Une journée digne d'un noël selon son directeur Jérôme Chaufournais.

Les clients achètent aussi beaucoup de produits ménagers, nettoyants, désinfectants ... et du savon ! Ici ce samedi matin. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Des craintes multiples à l'origine de ce "rush"

Même si les pâtes, les conserves, le pain de mie ou encore les savons sont clairement les rayons les plus clairsemés, en réalité cet excès de consommation cible tous les produits, y compris par exemple la nourriture pour animaux ou encore les steaks hachés surgelés. Il y a la crainte de mesure de confinement, de pénurie mais pas seulement explique Jerôme Chaufournais, car les produits consommés sont souvent des produits d'entrée de gammes, des premiers prix, des marques distributeurs. "Les gens se disent, légitimement, je vais stocker des produits qui ne coûtent pas cher et qui me permettront de nourrir ma famille parce que _si demain il n'y en a plus je vais devoir me rabattre sur des choses plus coûteuses car ces produits dits d'accessibilité ne seront plus disponibles_"

Dans une autre grande surface de la ville, vendredi soir on pouvait constater une hausse d'achat des produits en conserve. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Pourtant on est loin, très loin d'être en pénurie à Auxerre, et plus largement en France estime le directeur, qui, par ailleurs, a constaté une forte augmentation des commandes sur le drive. Les horaires ont dû être restreints notamment le vendredi pour assurer la qualité du service dans la préparation et la livraison des commandes.