Auxerre : l'entreprise de pop corn haut de gamme "Gramm's" éclate son chiffre d'affaires

L'entreprise Gramm's à Auxerre spécialisée dans le pop corn haut de gamme a été rachetée il y a un an par la société française du cacao. Cette dernière est le premier groupe français du chocolat éthique et équitable. En un an, le nombre d'emplois a été multiplié par cinq et l'entreprise se positionne désormais sur l'export explique son patron Sébastien Langlois.

France Bleu Auxerre : Pourquoi avoir décidé de racheter Gramm's à Auxerre ?

Sébastien Langlois : Il y avait déjà une question de synergie, nous sommes spécialisés dans le chocolat qui est cyclique avec une grosse pointe à Noël et à Pâques alors que le pop corn c'est toute l'année. Les équipes sont actives tout au long de l'année. Le positionnement est aussi assez proche avec des produits haut de gamme, très travaillés en terme gustatif et de santé.

Vous prônez l'excellence dans le respect des producteurs...

Les producteurs sont inclus dans notre process de réflexion sur chacun des produits. Samedi par exemple, nous aurons une visite sur notre site rue de Valmy à Auxerre, où l'on pourra voir en visioconférence le directeur de la coopérative avec qui on travaille en commerce équitable en Equateur.

En un an, Gramm's s'est transformé en terme d'emplois...

On a fait "pop"...nous avons grossi notamment parce que nous avons rapatrié à Auxerre la production de chocolat qui était à Paris et en région parisienne. Nous sommes passés de quatre emplois à une trentaine pendant les fêtes avec les saisonniers pour revenir à une vingtaine. Nous avons doublé notre capacité de production de pop corn. Cette année nous aurons un chiffre d'affaires qui dépassera le million.

Quelles sont les perspectives de développement ?

Nous allons développer le réseau de revendeurs de pop corn. Nous distribuons essentiellement auprès des hôtels et des épiceries fines. Il faut fidéliser nos partenaires et en attirer de nouveaux. Nous avons une boutique d'usine rue de Valmy près du lycée Vauban que nous souhaitons développer. Coté export, nous sommes en Roumanie et aux USA. Aux Usa nous avons connu des problèmes logistiques qu'il nous faut régler.

C'est facile de faire sa place dans le milieu du chocolat ?

Notre première marque existe depuis 2011. Il faut avoir un positionnement clair. Le gros enjeu pour nous c'est de faire évoluer la mentalité sur le commerce équitable. Il faut faire rentrer dans la culture la consommation de produits élaborés de façon éthique et équitable sur toute la chaîne et non réalisés par des enfants qui travaillent dans des plantations ou par des gens qui sont sous payés.