À Auxerre, la manifestation pour la défense de l'emploi mobilise près de 200 personnes

En réponse à l'appel national à manifester, près de 200 personnes se sont rassemblées ce jeudi 17 septembre à 14h30. Rendez-vous était donné sur la place de l'Arquebuse avant le départ du cortège, sans slogans et uniquement accompagné de musique. Aux côtés de la CGT et de Force ouvrière, plusieurs mouvements étaient présents comme Solidaires ou encore les Gilets jaunes. Parmi les catégories de la population les plus représentées, on pouvait compter enseignants, retraités et cheminots.

La CGT était majoritairement représentée ce jeudi après-midi à Auxerre - Corentin Debuire

« À l'Éducation nationale, on est les grands oubliés de ce plan de relance, regrette Laurent, enseignant au lycée. Les seuls moyens qui ont été donnés, c'était en heures supplémentaires mais on ne peut même pas les utiliser parce qu'elles ne tiennent pas dans les emplois du temps. » Pour lui, le plan de relance ne garantit en aucun cas de préserver des emplois. Pour cette première mobilisation de la rentrée, plusieurs autres revendications étaient à l'ordre du jour comme la fin des plans sociaux et l'augmentation des salaires.

La manifestation s'est déroulée de façon pacifique et a achevé son parcours à la préfecture. Plus tôt dans la journée, la mobilisation à Sens avait rassemblé 70 personnes.