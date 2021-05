A Auxerre, les commerçants de la galerie des Clairions se préparent à rouvrir

Nouvelle étape dans le déconfinement, en France : les magasins peuvent de nouveau accueillir du public, dès ce mercredi 19 mai. Après presque 4 mois de fermeture, les commerçants se préparent depuis plus d'une semaine, et il y a beaucoup de travail !

C'est le cas à la galerie marchande Les Clairions, à Auxerre ; tous les commerçants retrouvent le chemin du travail, pour leur plus grand bonheur.

"Du bien au moral"

C'est le coeur léger que les commerçants du centre commercial Les Clairions, à Auxerre, s'activent pour préparer la réouverture de leurs magasins. Julien, gérant d'une boutique de jeux vidéos est plein d'entrain. "On revient, on dépoussière, on reçoit plein de marchandise... Franchement, ça remonte vraiment le moral !"confie-t-il.

Même son de cloche du côté de Marion, responsable d'un magasin de prêt-à-porter. "On a reçu environ 1 500 pièces, qu'on prépare, et qu'on met en rayon. On a commencé un grand ménage de printemps, tout doit être au top pour accueillir nos clients" explique-t-elle.

Du bien au moral, c'est ce que ressent également Laurence, patronne d'un salon de coiffure. Son établissement avait dû fermer avant qu'il ne passe en commerce essentiel : mais comme il se trouve dans une galerie marchande, il a dû rester fermé. "Maintenant, place au ménage, j'ai commandé mes nouveaux produits capillaires, tout doit être en place" dit-elle.

Des clients déjà au rendez-vous

Non seulement préparer la réouverture booste le moral des commerçants, mais ils se sont rendu compte que les clients avaient aussi hâte de pouvoir revenir. "Depuis quelques jours, ils passent devant le magasin, ils voient de la lumière, et ils s'arrêtent pour discuter. Je crois qu'ils sont aussi heureux que nous que la vie reprenne un peu" conclut Marion.

De son côté, Laurence est très optimiste : cette première semaine de réouverture est déjà presque complète au salon. "Depuis qu'on nous a annoncé une réouverture le 19 mai, le téléphone n'arrête pas de sonner" se réjouit-elle.

Laurence, gérante du salon de coiffure Antigone, dans la galerie marchande Les Clairions Copier

De beaux jours en perspective pour ces commerçants, donc, mais qui ne perdent pas de vue les restrictions sanitaires : une jauge sera obligatoirement mise en place, et les gels hydroalcooliques ne quitteront pas de sitôt les entrées des magasins.