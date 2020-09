A Avallon, la société Simon creuse son sillon avec son masque transparent.

A Avallon (Yonne), la société Simon croit en son masque transparent. Ce masque en Vinyle souple réutilisable permet notamment aux malentendants de lire sur les lèvres. L'entreprise icaunaise en a déjà vendu 25 000, ce qui est peu par rapport aux 10 millions d'étuis en plastiques qu'elle produit chaque année.

L'entreprise avallonnaise y croit

L’entreprise ne compte pas s'arrêter là. Elle souhaite développer et faire homologuer son masque transparent, sorti de son atelier au mois de mars et dont le brevet a aussitôt été déposé. Les 15 salariés de l’entreprise, le portent fièrement en travaillant. Certains comme Jean-Baptiste Duban, chef d'atelier adjoint, ont même pris part à son élaboration. « C’est excitant », explique-t-il, « j’espère qu’on en produira un jour, 1 million de pièces par mois », lance-t-il dans un demi-sourire, « on a beaucoup travaillé à améliorer la découpe pour le contour des yeux. On peut toujours améliorer les choses ».

Un retour qualité en ligne

C’est dans ce souci que, Christophe Bertrand, le patron, a créé un questionnaire en ligne pour ses premiers clients. Les réponses sur les avantages du produit sont plutôt rassurantes : « sur cette question, on voit que la transparence est évoquée dans 81% des réponses, le lavage simple et rapide du produit à 62% et le confort et la respiration à 57% » détaille le chef d’entreprise.

L’entreprise Simon à Avallon (Yonne) est spécialisée dans la fabrication d’étuis en plastique. Elle en produit 10 millions par an. © Radio France - Thierry Boulant

Une procédure de certification enclenchée

Le retour est positif. La procédure de certification d'équipement de protection individuelle (EPI) est lancée. Un cabinet spécialisé français travaille avec la société icaunaise. Ce processus va prendre 6 mois et coûter quelques dizaines de milliers d'euros. « Cet investissement en vaut vraiment la peine », insiste Christophe Bertrand, « l’habitude que nous prenons aujourd’hui avec le coronavirus, va peut-être nous amener à mieux nous protéger pour les épidémies de grippe par exemple ou d’autres virus, et un produit comme le nôtre aura un intérêt ». L’homologation permettra de mener des évaluations normées européennes pour mesurer la performance de protection de ce masque transparent.

Matignon intéressé

Il intéresse en tout cas déjà, la direction des services administratifs et financiers du premier ministre qui a demandé quelques échantillons à Christophe Bertrand, pour les tester.