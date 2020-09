Avallon : le groupe de grande distribution Schiever recrute 30 personnes en CDD

Schiever emploie plus de 2100 de salariés dans le département de l'Yonne. Le groupe de grande distribution recherche 30 préparateurs de commandes en CDD dès maintenant. Pour en parler, Sonia Routier, responsable recrutement au sein du groupe Schiever était sur France Bleu Auxerre ce jeudi matin.

Sonia Routier, responsable recrutement au sein du groupe Schiever Copier

Sonia Routier, le groupe Schiever recrute 30 postes en CDD en Bourgogne-Franche-Comté. Vous recherchez quels profils ?

Nous acceptons tous les profils, même des jeunes. Il faut au moins avoir de la motivation pour réaliser les missions confiées. Des missions de préparateur de commande dans deux sites différents à l’entrepôt à Magny, et à l’entrepôt d' Avallon au siège de l'entreprise.

Ces postes en CDD que vous recherchez, c'est pour faire quoi ?

Les missions dépendent des besoins dans les magasins. Concrètement les tâches, ce sera de la préparation de commandes. On confie au collaborateur un chariot et une commande d'un magasin. Il fait comme si il faisait ses courses dans l’entrepôt avec une liste . Ensuite on remplie les camions pour aller approvisionner nos magasins.

Vous avez des opérations particulières en ce moment ?

La foire aux vins, fait qu'on a besoin de monde car les commandes augmentent. A la fin de l'année, il y a les chocolats, le foie gras. Et c'est maintenant que cela se prépare.

Vous avez déjà reçu des candidatures ?

Nous avons déjà 8 recrutements pour la semaine prochaine. Ça va s'étendre jusqu'à la fin de l'année. On essaie de trouver 30 postes en septembre, mais il y aura d'autres recherches avant la fin de l'année. Ce sont des postes qui durent 5 semaines car il y a une formation d'une semaine avant, on ne les lâche pas comme ça. Ils seront en doublon pendant une semaine avec un formateur.

Si quelqu'un souhaite poser ma candidature, il fait comment ?

Il y a plusieurs possibilités. Soit sur internet sur schiever.com. Ou alors il faut envoyer un CV et une lettre de motivation. Ensuite le processus de recrutement c'est : un entretien au sein des bureaux à Avallon . On recontacte la personne ensuite pour une mission.