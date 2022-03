À Avignon, la retraite à 65 ans vue par ceux qui commencent à travailler

À moins de trois semaines du premier tour, France Bleu Vaucluse poursuit son tour d'horizon des thèmes de la campagne présidentielle, à travers les villes du département. Aujourd'hui, les retraites, vues d'Avignon. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse veulent repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans alors que Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel militent pour le retour à 60 ans. Mais les retraites, ça n'est pas juste un âge. C'est la question de notre rapport au travail, au vieillissement, à la santé, à la famille et aux loisirs.

"On ne pourra pas travailler jusqu'à 65 ans, on aura un accident du travail avant. Tom, jeune maçon"

Pour eux, la retraite, paraît très lointaine : les apprentis maçons du centre de formation Florentin Mouret, à Avignon. Agés d'une vingtaine d'années, Tony, Erwan et Tom commencent tout juste leur carrière. La question du report de l'âge légal de départ à la retraite les fait beaucoup réagir. "Emmanuel Macron ? On lui propose de faire un essai, une semaine avec nous, il changerait d'idée ! Je ne me vois pas travailler dans le gros œuvre jusqu'à 65 ans, ça demande des ressource physiques importantes, c'est pas possible pour un être humain. Après, être dans un bureau, c'est fatiguant aussi mais être assis sur une chaise c'est moins fatiguant que porter des sacs de 35 kilos de ciment", réagissent-ils.

Les trois jeunes hommes s'inquiètent de la suite : "S'ils commencent à repousser la retraite, quand nous on aura 65 ans, peut-être que l'âge de départ ce sera 80. En fait, on ne verra jamais la retraite. Mes grands parents ne vivaient pas très bien avec la retraite, moi perso, je ne compte pas dessus. Je ne la prends pas en compte comme ça ce sera que du plus si je la touche".

