A Avignon, les magasins de souvenirs attendent désespérément les touristes

Dans cette boutique de souvenirs proche du Palais des Papes à Avignon, le silence est pesant. Entre les sachets de lavande, les savons et cigales en céramique, Nelly voit les heures passer derrière sa vitrine en Plexiglass. "C'est catastrophique, il y a très peu de touristes étrangers. Si ça continue comme ça je crois qu'on va être beaucoup à fermer à la fin de l'année", soupire la gérante.

Les boutiques de souvenirs exclues du plan de soutien au secteur touristique

Ces magasins ne font pas partie du "Plan Relance Tourisme" du gouvernement destiné à soutenir les acteurs du secteur impactés par la crise sanitaire. "On a contacté la CCI pour faire remonter l'info, indique Nelly. A l'heure actuelle, il y a plein de corps de métiers qui vont être aidés mais pas nous alors que les boutiques de souvenirs sont dans le tourisme à 1000 %."

"La saison n'est pas non plus complètement ratée", estime Anne-Marie, une employée du magasin de souvenirs près de la gare. "Il faut rester optimiste, les clients seront sûrement plus nombreux au mois d'août. En attendant, il faut rester présent et se donner les moyens de survivre." Les gérants comptent sur la venue de nouveaux touristes avec la reprise, ce samedi 11 juillet, des croisières sur le Rhône.