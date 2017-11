A Azé, près de Château-Gontier, les Fromageries Perreault s'agrandissent

Le chantier a démarré l'été dernier. La société agro-alimentaire mayennaise est en plein développement.

C'est un bâtiment de près de 6.000 mètres carrés qui est en train de sortir de terre.Des ouvriers vont s'activer encore plusieurs mois avant la mise en service prévue en mai ou en juin prochain. La direction des Fromageries Perreault est très discrète, ne communique pas.

On sait que la société, qui produit le Vieux Pané et Fol Epi notamment, va installer, dans ce bâtiment, une unité de tranchage et de conditionnement afin de répondre à une demande de plus en plus croissante : le fromage en tranches, c'est le marché du snacking, des produits fromagers prêts à manger ou faciles à utiliser pour faire un sandwich.

Tout savoir sur le chantier en cours © Radio France

Evidemment l'entreprise mayennaise aura besoin de main d'oeuvre pour faire tourner la nouvelle usine, ça va donc créer de l'emploi, impossible de donner un chiffre à ce jour. Elle recherche des tehniciens de maintenance et des électromécaniciens, des postes en CDI, une grande banderole est d'ailleurs installée à l'entrée du site d'Azé et on peut y lire que c'est urgent.

Les Fromageries Perreault recrutent © Radio France

Ce n'est pas la seule société, dans la région de Château-Gontier, à avoir de tels projets d'agrandissement. Une majorité des entreprises du bassin se développent, signe d'une reprise et une bonne nouvelle pour toute l'économie du sud Mayenne.