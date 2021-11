A Badonviller, 9000 panneaux solaires remplacent une friche industrielle

Une centrale photovoltaïque a ouvert ses portes en juin dernier à la place d'une friche industrielle à Badonviller, dans l'est de la Meurthe-et-Moselle. Sur cinq hectares, les 9000 panneaux ont la capacité de fournir un village d'environ 1700 habitants.

Bernard Muller, le maire de Badonviller et Mathieu Démange directeur adjoint de la communauté de communes de Vezouze en piémont devant la centrale photovoltaïque de Badonviller

Alors que le gouvernement lance un plan pour développer l'énergie solaire photovoltaïque, à Badonviller la communauté de communes de Vezouze en Piémont a pris les devants. Depuis le mois de juin, 9000 panneaux solaires sont en activité au sein de la centrale photovoltaïque bâtie sur le site d'une friche industrielle.

Une réhabilitation initiée il y a dix ans par la commune de Badonviller, qui aboutit sous l'impulsion de la communauté de communes de Vezouze en Piémont qui possède le terrain. La société Neoen exploite le site et revend l'électricité à EDF, en échange d'un loyer à la commune et à la communauté de communes.

A Badonviller, une ancienne friche industrielle a été réhabilitée en centrale photovoltaïque, 9000 panneaux sur 5 hectares © Radio France - Léo Limon

Un loyer bénéfique pour la commune et la collectivité, 15 000€ par an pour l'une, 20 000€ pour l'autre. "Il y avait des bâtiments très vieillissants, on a donc pris la décision de réhabiliter le site" explique Bernard Muller, le maire de Badonviller, après une dizaine d'années de lentes démarches administratives, le dossier accélère finalement en 2018.

L'intérêt pour les friches industrielles

Installer une centrale photovoltaïque sur une friche industrielle, une idée qui séduit les investisseurs. "La plus grande difficulté c'est d'avoir du foncier à proposer" développe Bernard Muller qui pointe du doigt la difficulté d'installer de tel projet sur une surface agricole.

"Les anciennes friches industrielles intéressent les sociétés de production d'électricité, elles nous sollicitent plusieurs fois par an pour se renseigner sur plusieurs terrains" analyse de son côté Mathieu Demange le directeur adjoint de la communauté de communes.

Un secteur porteur sur lequel la communauté de communes continue de travailler. Plusieurs projets d'installation photovoltaïque sont à l'étude "on a encore deux projets de parc photovoltaïque au sol, plus grand que celui de Badonviller ainsi qu'un projet de production d'hydrogène". Le secteur avait déjà été novateur en 2005 lors de l'installation d'un parc de 22 éoliennes à Igney, à l'époque l'un des plus grands de France.