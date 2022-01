La nouvelle éco : à Bais, le bar-restaurant Le Rochard, une institution de la commune, rouvre ses portes

Le bar-restaurant Le Rochard, une institution dans la commune de Bais, était fermée depuis plusieurs années. Une jeune femme vient tout juste de reprendre l'activité, elle s'appelle Fanny Rondeau. Le monde de la restauration, elle connait déjà puisqu'elle a eu l'occasion de travailler dans ce secteur à Lassay-les-Châteaux et à Sainte-Gemmes-le-Robert.

"Je suis contente et les habitants le sont aussi, tout se passe bien"

Mais c'est bien la première fois qu'elle va diriger un établissement : "j'ai toujours voulu être à mon compte. J'ai eu cette opportunité et le commerce a un charme que j'apprécie. Et puis il y avait la demande des habitants qui m'ont poussée à rouvrir. Il faut être dynamique, répondre à la demande et être accueillante". En plus du bar et du restaurant, où Fanny Rondeau propose des menus ouvrier, il y a une cave à bières et la presse, "j'essaie de me diversifier comme je peux". Un cuisinier a été embauché et le conjoint de la patronne donne un coup de main le week-end.

Le Rochard à Bais est ouvert les lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 19h, le mercredi de 8h30 à 14h30, le vendredi de 8h30 à 20h30, le samedi 18h à 22h, et dimanche 8h45 à 13h.