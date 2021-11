A Banyuls, la cave ultramoderne du Mas Ventous fête ses 10 ans en public ce samedi

C'est l'une des caves de vinification les plus grandes et les plus modernes des Pyrénées-Orientales : le Cellier du Mas Ventous - qui commercialise la célèbre marque "Terres des Templiers" - fête ses 10 ans cette semaine sur les hauteurs de Banyuls-sur-Mer. La visite est gratuite ce samedi entre 10h et 17h. Plus de 700 vignerons sont rattachés au Mas Ventous.

Inauguré en 2011, ce chai de vinification avait pour mission de regrouper en un seul lieu les activités des vieilles caves coopératives de Banyuls, Cerbère, Port-Vendres et Collioure. "Ca nous a permis aussi d'améliorer la qualité de nos appellations Collioure et Banyuls car, sur la côte, avec ce vignoble très morcelé et très accidenté, il y a clairement plusieurs terroirs et nous n'étions pas équipés pour la réception de tous les raisins," explique Jauffrey Canier, le directeur technique et maître de chai au groupement interprofessionnel des Collioure et Banyuls.

Petit événement, pour la première fois ce samedi, à l'occasion du 10eme anniversaire, le Mas Ventous ouvre ses portes au public. "On veut vous montrer les entrailles du processus des vignes, la naissance de nos cuvées", poursuit Jauffrey Canier. "On invite aussi les vignerons car tous ne connaissent pas la cave. Certains nous déposent le raisin devant les quais mais sans entrer à l'intérieur."

Si le secteur viticole a évidement été très impacté par la crise sanitaire, le Mas Ventous lui semble avoir bien résisté. " Nos clients nous ont été très fidèles et puis, l'été dernier, le département a accueilli beaucoup de touristes l'été dernier et nos ventes directes ont fortement augmenté," conclut Jauffrey Canier.