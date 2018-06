Barentin, France

Après la Poste, les offices de tourisme, c'est une supérette qui pourrait bientôt vendre des billets de train en Normandie. TER réseau et le gérant du Super U du centre-ville de Barentin, près de Rouen, ont engagé des discussions pour un partenariat. Le guichet de la gare, trop peu fréquenté, va fermer définitivement mi-juillet. Si le contrat était conclu, ce sont donc les employés du magasin qui délivreraient les titres de transport.

Le contact avec la clientèle est déjà très prenant, Brigitte caissière depuis 42 ans

Si l'on se base sur les précédents partenariats conclus par la SNCF, les vendeurs et vendeuses délivreraient des billets régionaux et quelques lignes nationales mais ne seront pas en mesure de faire des échanges. Caissière et guichetière ? Brigitte, 42 ans de métier dont quatre chez U-express, n'est pas très enthousiaste, "Pas du tout, du tout. Le contact avec la clientèle est déjà très prenant, il y a beaucoup de choses en caisse".

Faute d'une fréquentation suffisante, le guichet de la gare SNCF de Barentin fermera définitivement mi-juillet. © Radio France - Valentine Joubin

Il faut savoir s'adapter aux besoins de la clientèle estime Joachim Larbi, gérant de la supérette. Le commerçant voit tout l'intérêt de prendre le relais de la SNCF, "développer le trafic en magasin et développer la notoriété dans le centre-ville". TER réseau a déjà signé un partenariat avec une papeterie dans l'Orne. Les employés ont été formés par la compagnie et ont dû télécharger une application pour effectuer leurs nouvelles tâches.

Un partenariat soutenu par le maire de Barentin

Transférer une mission de service public au secteur privé ? Michel Bentot, le maire de Barentin n'y voit pas d'inconvénient. "On ne ne peut pas à la fois s'indigner de la fermeture des magasins Carrefour en centre-ville et contester le fait que ce U express soit un commerce de proximité". "Si ça peut permettre au magasin de développer son activité et de se maintenir en centre-ville, ça me paraît une très bonne nouvelle".