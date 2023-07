A Barneville-Carteret, il n'y a plus personne pour soigner les habitants et les touristes pendant un mois

Mieux vaut ne pas tomber malade à Barneville-Carteret en ce mois d'août ! Il n'y a plus aucun médecin généraliste disponible jusqu'à la fin août. Le cabine médical a fermé ses portes, la seule médecin généraliste de la ville est partie en vacances pour un mois.

La seule médecin généraliste de Barneville-Carteret est partie en congé et il n'y a plus personne pour soigner les habitants et les touristes jusquà la fin août © Radio France - Jacqueline FARDEL

Des vacanciers démunis

Un scénario inquiétant en pleine saison estivale alors que la station balnéaire de 2000 habitants multiplie sa population par 10. Le problème est récurrent sur la commune qui est passée de 5 praticiens en 2018 à un seul aujourd'hui. Une situation qui ne surprend pas Christian, un vacancier qui sort de la pharmacie, un sac de médicaments à la main " c'est partout pareil, ils s'en vont en retraite et il n'y a pas de remplaçant." Christian n'a pas eu de besoin jusqu'à présent, mais Nadine une parisienne en vacances elle aurait justement aimé obtenir une consultation " On est très contrarié. Mais heureusement ce n'était pas si grave même si on aurait quand même eu besoin d'un avis médical. C'était après une chute, on a consulté un ostéopathe, et il a fait office d'intermédiaire. "

Appeler le 15

Dans l'immédiat, pour les habitants comme pour les vacanciers il ne reste plus qu'à appeler le 15 - passage obligé dans le département avant de se rendre aux urgences- ou autre solution de repli, la pharmacie à coté du cabinet médical, qui propose de la téléassistance. Mais ce n'est pas la panacée explique Christelle, une habitante de Portbai l, qui n'a plus de médecin traitant ; " ça dépanne, mais c'est tout et il y a aussi un surcoût qui n'est pas remboursé. "

A quand un autre médecin sur la commune ?

Des solutions à plus long terme seront mise en place, comme la télémédecine, le recours aux médecins retraités -la ville sera pilote dans le département- ou le pôle de santé salarié avec le Cotentin d'ici un an, mais en attendant il faut gérer l'urgence et le maire de la commune David Legouet est en colère "On espère que personne n'ait besoin de médecins, mais ça, on n'y croit pas. Donc évidemment, ça va poser problème. On avait déjà eu ce scénario quand il y avait eu la Covid, il y avait alors trois médecins et ils ont été malades tous les trois . Il y a eu une semaine sans médecin et donc les habitants avaient appelé le 15, avaient été à Portbail, aux Pieux, chacun s'est débrouillé comme il le pouvait. Mais ça a été assez dur pendant une semaine. On espère bien que l'on soit vraiment dans le moment le plus dur et que rapidement, il y a un médecin qui arrive. Et ça, pour l'instant, on ne peut pas le promettre, on ne peut pas le certifier et personne aujourd'hui peut le faire. Et pourtant, c'est quand même le problème régalien de l'Éta t. Alors ? Que fait le ministre de la Santé alors que beaucoup de villes en France et de communes sont dans le même désarroi. Et que fait l'Agence régionale de santé, ? Qu'est ce qui se passe? Que font ils? Pourquoi on en est là? "