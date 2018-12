A Basse-Ham, les gilets jaunes se préparent à un 5e samedi d'action

Difficile de savoir quelles actions seront menées ce samedi, le 5e samedi d’action des gilets jaunes, mais ce qui est certain, c’est leur détermination, notamment à Basse-Ham à côté de Thionville.

Après une semaine meurtrie par l’attentat de Strasbourg et juste avant, marquée par les gestes consentis par le président Emmanuel Macron, les gilets jaunes se préparent à un 5e samedi d’action.

Comme quasiment à chaque fois, les barrages, manifestations, opérations escargot ne sont pas annoncées. Ce qui est certain c'est que la détermination de ceux qui portent encore un gilet jaune est intacte.

Le réglement du camp de Basse-Ham stipule "pas d'alcool, pas de drogue, pas de blocage, respect et solidarité". © Radio France - François Pelleray

A Basse Ham, à côté de Thionville, les marques de soutien de ceux qui passent au rond-point de l'Intermarché sont nombreuses. Jérôme est présent sur le campement improvisé. Et il se dit prêt à s'ouvrir à toutes les organisations qui veulent s'associer au mouvement des gilets jaunes, comme les syndicats : "_Chaque personne est la bienvenue tant qu’elle ne vient pas avec sa politique. C’est-à-dire que la politique du peuple est en gros connue. Maintenant, les personnes de chaque bord sont les bienvenues. Le but, c’est l’ouverture totale. Mais aucune récupération politique ne sera possible. Ceci dit, oui nous sommes prêts à défiler aux côtés des syndicats comme la CGT. C’est ce qu'il s’est passé ce vendredi matin à Met_z".