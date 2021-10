A Bassens, l'heure de la relance pour le groupe de transport GT Solutions

C'est l'heure de la sortie de crise pour le groupe GT Solutions implanté à Bassens. Il vient de vivre deux années compliquées. Son patron Matthieu Sarrat parle d'une période "contrastée". L'entreprise qui emploie 1.900 salariés a traversé la crise sanitaire en gérant des réalités très différentes. Certaines activités ont été très impactées, notamment la livraison réfrigérée puisque les restaurants ont été fermés. D'autres un peu moins mais quand même. GT Solutions est par exemple spécialisé dans le transport des pneus de seconde monte, les pneus de rechange. Comme les véhicules ont moins roulé, les pneus se sont moins usés et il a fallu moins les changer. D'autres secteurs ont cumulé les problèmes. Dans les Landes par exemple, le transport pour la filière canard a été totalement stoppé par le nouvel épisode de grippe aviaire. Quelques points positifs quand même. Le secteur de la construction n'a pas vraiment souffert alors que GT Solutions travaille beaucoup dans l'approvisionnement des chantiers en matériaux. Et l'avenir s'annonce nettement mieux : l'activité a bien redémarré dans la plupart des secteurs.

GT Solutions cherche à embaucher

C'est l'un des soucis des transporteurs : le recrutement. Le métier de conducteur ne séduit pas, et quand vous formez un chauffeur pendant plusieurs mois, il change souvent de métier dans les deux-trois ans qui suivent. En plus, les confinements ont accentué la tendance. Alors pour motiver les candidats, GT Solutions insiste sur la responsabilisation des chauffeurs qui sont rendus plus autonomes, par exemple dans la prise de rendez-vous pour l'entretien de leur camion. Aujourd'hui, avis aux candidats, c'est une centaine de postes qui sont proposés par le groupe girondin.