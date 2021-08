À Batz-sur-Mer, "arrêt obligatoire" chaque été à la biscuiterie Saint-Guénolé

C'est une adresse incontournable à Batz-sur-Mer : la biscuiterie Saint-Guénolé, qui a célébré ses 100 ans l'année dernière, attire la foule chaque été avec des clients qui doivent souvent patienter dehors, rue du Croisic, avant de pouvoir entrer et s'offrir quelques douceurs.

Des biscuits vendus au kilo

Si les galettes fines au beurre est la spécialité maison, ici on vient aussi pour acheter des palets bretons, feuilletés, cookies, madeleines, brioches et caramel. Tout est fabriqué dans l'atelier situé derrière la boutique où une vingtaine de salariés travaillent chaque été. Les clients eux repartent avec des kilos de biscuits dans de gros sachets plastique.

La biscuiterie Saint-Guénolé à Batz-sur-Mer © Radio France - Hajera Mohammad

"La meilleure biscuiterie du coin"

Pas de chichi. Ici on vient surtout pour la qualité. "On est Parisiens mais on vient en vacances ici en famille, depuis des générations, depuis qu'on est tout petit", assure Morgan qui n'attend pas d'être à la maison pour dévorer ses madeleines. "Elles ont le goût du beurre et de la Bretagne", affirme sa sœur Lauriane. Pour Céline, la biscuiterie Saint-Guénolé, c'est également "un arrêt obligatoire", avant de repartir au Mans. Elle est venue "faire le stock" de galettes, de palets, de caramels. "C'est la meilleure biscuiterie du coin, c'est très bon, c'est frais et en plus c'est une biscuiterie familiale".

Une recette qui marche

Face à cette demande, évidemment il faut suivre la cadence. "Pour les galettes fines, on fabrique 800 kilos par jour, mais sur l'ensemble des fabrications on peut aller jusqu'à 1,7 tonne", rappelle Christophe Jadeau, le patron. "On utilise 60 tonnes de beurre par an aussi !" Un savoir-faire qui permet à la biscuiterie de réaliser un chiffre d'affaires qui dépasse 1,5 million d'euros par an et d'exporter certains gâteaux à l'étranger, dans des épiceries fines, notamment en Italie ou en Chine.

Pour expliquer ce succès, le patron a sa théorie : "Déjà on travaille des produits de qualité et puis on passe du temps à faire nos créations. On a un cookie qui s'appelle La Promesse, on a mis trois ans à le mettre au point !", explique Christophe Jadeau qui aimerait bien transmettre un jour le flambeau à l'un de ses enfants, "mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité !"