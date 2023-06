A Beaumont-en-Véron, le château de Pontourny va être vendu aux enchères

Le site n'est plus occupé depuis 18 mois. Juste avant, il accueillait des résidents de la fondation Léopold-Bellan, notamment des personnes en situation de handicap. Mais le domaine de Pontourny, qui a longtemps servi de lieu d'accueil pour les jeunes de l'Aide sociale à l'enfance, est aussi et peut-être surtout connu pour avoir été le lieu d'expérimentation d'un centre de déradicalisation très contesté. Un projet qui aura duré à peine un an, entre 2016 et 2017 .

Mais désormais, l'APHP, propriétaire des murs, explique que cette maison de maître, avec ses dépendances et son parc, n'a plus de "vocation de service public hospitalier". L'annonce présente un "château du XVIIIe siècle, ses dépendances et son domaine forestier de près de 10 hectares", avec une mise à prix de 600 000 euros.

Aujourd'hui, il faut donc lui trouver une autre utilité. La mairie et la communauté de communes du Chinon Vienne et Loire excluent de l'acquérir, "faute de projet adéquat" et surtout de moyens financiers. "Pour exploiter un lieu comme ça, il faut mettre le double ou le triple du prix d'achat dans les travaux", explique le maire de Beaumont-en-Véron, Vincent Naulet. Soit près d'un million et demi d'euros.

L'idée d'une résidence pour seniors écartée

Certains de ses administrés lui ont bien soufflé l'idée d'une résidence pour personnes âgées. Mais l'élu, également vice-président de l'intercommunalité, la balaie assez vite : celles de Chinon, de Seuilly et d'Avoine suffisent déjà à répondre à la demande. D'autant que l'endroit "n'est pas non plus vraiment adapté", précise Jean-Luc Dupont, Maire de Chinon et Président de la Communauté de Communes de Chinon Vienne et Loire, parce qu'il est "un peu loin de tout", notamment des commerces et des transports.

Quant à revenir dans le giron de l'ASE, la fondation Action Enfance "joue déjà pleinement son rôle dans le Chinonais", répond par ailleurs Vincent Naulet.

L'acheteur sera donc très probablement un particulier. Les collectivités interrogées estiment que la bonne chose à faire serait par exemple un projet hôtelier, puisque le territoire serait même en "carence" en la matière depuis la fermeture du château de Marçay l'automne dernier.

Le maire ira, "par acquis de conscience" dit-il, visiter le domaine de Pontourny la semaine prochaine avec son équipe municipale.