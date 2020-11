Beaune : le marché est de retour et les magasins ouverts tous les dimanches jusqu'au 31 décembre

La ville de Beaune (Côte-d'Or) va procéder dès ce samedi à la réouverture de son marché hebdomadaire, selon son périmètre habituel. Les commerçants non sédentaires vont donc réinstaller leurs étals alimentaires et non alimentaires, place des Halles et avenue de la République.

De la même manière, les commerçants vont pouvoir rouvrir leurs portes dès ce week-end selon un protocole sanitaire certes très strict, mais qui laisse envisager des perspectives positives dans le cadre des préparatifs de Noël. "C’est une excellente chose pour tout le monde." se réjouit le député-maire de Beaune, Alain Suguenot, dans un communiqué. L'élu annonce qu'à titre exceptionnel, en soutien des difficultés que traversent les commerçants, qu'il vient de les autoriser à ouvrir tous les dimanches jusqu'au 31 décembre.

La Communauté d’agglomération annonce par ailleurs, la réouverture de la micro-crèche de Nolay et à Pommard et Volnay, la réouverture des accueils périscolaires, qui avaient dû fermer leurs portes en raison de la Covid-19. Les tests des agents qui étaient positionnés en cas contact se sont avérés négatifs