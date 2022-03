A Bègles, l'atelier de l'entreprise "Petit pote" fabrique des vêtements pour enfants reversibles

Le Salon du Made in France a lieu cette semaine à Bordeaux (du 11 au 13 mars), en partenariat avec les Assises du produire en France. Un évènement France Bleu Gironde. C'est l'occasion pour l'entreprise girondine "Petit Pote" de se faire connaître un peu plus. Elle a été créée en 2010 par Caroline Ricard. À ce moment-là elle était mère de deux petits garçons et ne trouvait pas son bonheur pour les habiller. Alors elle quitte son travail et lance sa marque : "Petit Pote".

Depuis juin dernier, les ateliers de production se trouvent à Bègles. Les vêtements sont entièrement fabriqués sur place par les quatre employées, avec des matières naturelles comme le coton, lin, bambou. Les pièces sont réversibles pour éviter que les coutures ne gênent les plus petits. Si la fabrication est française, la créatrice est honnête : "les tissus viennent de Turquie ou de Chine, parce que nous n'avons pas encore les moyens de tout faire venir de France". C'est la prochaine étape pour l'entreprise.

Des valeurs écologiques

L'entreprise s'organise en partie avec un système de précommande pour optimiser l'utilisation des matières, avoir le moins de stock possible, et donc de ne pas avoir d'invendu. Mais il est possible de voir une partie des créations dans certaines boutiques bordelaises comme au "Petit Gérard" ou chez "HiPopo" par exemple.

La boutique essaye aussi d'être la plus non genré possible. À l'origine, la marque était exclusivement pour les garçons. Mais aujourd'hui il existe aussi des vêtements pour les filles. L'objectif pour la créatrice est de proposer des couleurs mixtes et de libérer les enfants des stéréotypes : "même les garçons ont le droit de porter du rose, et pourquoi pas des fleurs ?" dit Caroline Ricard. Prochain objectif ?

