A Belfort, le bilan des vacances de fin d'année est mitigé pour l'aire de jeux couverte Croco-Kid

L'espace couvert de jeux pour enfants Croco-Kid, à Belfort, n'a pas fait le plein espéré pendant les vacances de fin d'année. Le bilan est le même que depuis la réouverture en septembre : 20 à 30% de clientèle perdue.

"On ressent la crise sanitaire et le pass sanitaire", explique Estelle, l'une des animatrices de l'aire de jeux. Depuis la réouverture de ces structures, Croco-Kid a perdu entre 20 et 30% de clientèle avec la mise en place du pass sanitaire. La perte est la même en ces vacances de Noël, pourtant très importantes dans le milieu.

Le Croco-Kid espère que les premiers jours de l'année 2022, dernier week-end des vacances scolaires, seront meilleurs : "on espère faire un gros week-end. Si les familles veulent venir elles peuvent !". Hors vacances, le site a été contraint de revoir ses jours d'ouverture : ça n'est plus rentable d'ouvrir, comme avant, les mardis et jeudis.