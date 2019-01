A Bénévent-l'Abbaye, le restaurant s'installe dans la salle des fêtes

Bénévent-l'Abbaye, France

Le restaurant "Au Bar'Do" s'est délocalisé pour trois mois dans la salle polyvalente de Bénévent-l'Abbaye. Et le cadre a bien changé : de grandes baies vitrées, des tables en enfilade et des chaises en plastique accueillent les clients. Une ambiance plus fête du village que restaurant, mais ça n'a pas l'air de déranger la trentaine de clients présents dans la salle, comme Mathilde : "On a l'habitude, on habite le village, alors la salle polyvalente, on la connaît bien et on y vient souvent. C'est presque naturel."

Trouver une alternative à la fermeture

Les habitués, comme les clients occasionnels, ont fait le déplacement sans se poser de questions. Jean-Pierre, artisan à Limoges, ne voit que des avantages à la situation : "On a l'impression qu'on va faire une fête." Il apprécie surtout de pouvoir se restaurer sur place : "Dans un petit pays comme ça, ça crée du dynamisme. _Moi s'il faut que j'aille manger à 15km, c'est dommage_."

Comme lui, ils sont une quarantaine à manger au Bar'Do les midis. Dans ces conditions, impossible de fermer le temps des travaux pour Dominique Richard, la propriétaire : "On a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur le bourg de Bénévent ou aux alentours. Et malheureusement, j'ai des collègues qui ont fermé leur restaurant donc je suis un petit peu la seule par ici pour les repas ouvriers. _Je ne pouvais pas me permettre de les laisser manger des sandwichs dans la rue._"

Une solution "idéale"

Dominique Richard est donc allée voir la mairie de Bénévent, pour tenter de trouver une alternative. La salle polyvalente s'est imposée rapidement : "La cuisine était déjà installée dans la salle des fêtes. On n'a amené que notre vaisselle. Tout le reste, comme les chambres froides ou le frigo, était là. C'était l'idéal."

En cuisine, les commandes se bousculent. © Radio France - Céline Autin

Olivier, le cuisinier, s'y retrouve aussi : "ça va un peu plus rapidement ici, parce qu'on a un peu plus de place. Et on a une personne supplémentaire." Dominique Richard a en effet embauché une serveuse à mi-temps pour l'aider au service en salle.